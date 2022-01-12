Экс-премьер ДНР: В Казахстане применялись «майданные» технологии
Александр Бородай уверен, что просто так ситуация в Казахстане не угаснет, потому что на протесты накладывает отпечаток клановая структура местного общества.
Протестное движение в Казахстане было хорошо организовано и спланировано, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Верно, технологии применялись, мы видим, что эти действия, которые начались совсем недавно в целом ряде городов Казахстана, были хорошо скоординированы и спланированы, а накладывает особый отпечаток на эти действия все-таки клановая, родовая структура местного общества, племенная организация сохранилась. Это придало этому движению некую дополнительную организованность. Ситуация так просто не угаснет, потому что, как вы понимаете, счеты, месть родовая – все это для Средней Азии вполне себе характерно», - отметил Бородай, отвечая на вопрос о «майданных» технологиях в Казахстане.
Последние события в Казахстане приведут к оттоку капитала из страны, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН ранее.
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