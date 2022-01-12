Депутат Чепа: Кого защищает ОДКБ – Токаева или Назарбаева?
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметил, что решение о введении войск ОДКБ было вынужденным из-за возможной потери государственности.
Токаев понимал, что без вмешательства ОДКБ абсолютно точно потеряет государственность, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Действие Токаева было вынуждено, если войска не ввести, было абсолютное понимание потери государственности, полная потеря государственности. Вопрос решался на часы, когда началось мародёрство, насилие, грабежи. А на чьей стороне вмешается ОДКБ? На стороне Назарбаев или на стороне Токаева? Это был вопрос. То, что договор ОДКБ сработал, это защита Казахстана от невмешательства внешних сил», - отметил депутат.
Ранее главный коммунист России Геннадий Зюганов отметил, что считает события в Казахстане тревожным звонком для страны и Владимира Путина. Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о том, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.
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