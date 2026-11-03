СМИ: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в ОАЭ

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

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