Кубок Азии по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке

Планировалось, что турнир пройдет 7 января-5 февраля 2027 года. Начало кубка могут перенести на 23 декабря следующего года, в этом случае финал состоится 21 января 2028-го.

Оргкомитет объяснил перенос «исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении». Новые даты проведения кубка представят для утверждения Международной федерации футбола.

В Кубке Азии принимают участие 24 национальные сборные. Действующий победитель турнира - сборная Катара.

