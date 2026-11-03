Кубок Азии по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
Азиатская конфедерация футбола (AFC) перенесла сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба объединения.
Планировалось, что турнир пройдет 7 января-5 февраля 2027 года. Начало кубка могут перенести на 23 декабря следующего года, в этом случае финал состоится 21 января 2028-го.
Оргкомитет объяснил перенос «исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении». Новые даты проведения кубка представят для утверждения Международной федерации футбола.
В Кубке Азии принимают участие 24 национальные сборные. Действующий победитель турнира - сборная Катара.
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