Кубок Азии по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке

Азиатская конфедерация футбола (AFC) перенесла сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

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Планировалось, что турнир пройдет 7 января-5 февраля 2027 года. Начало кубка могут перенести на 23 декабря следующего года, в этом случае финал состоится 21 января 2028-го.

Оргкомитет объяснил перенос «исключительными обстоятельствами, возникшими из-за ситуации в регионе, включая серьезные логистические сложности и перебои в транспортном сообщении». Новые даты проведения кубка представят для утверждения Международной федерации футбола.

В Кубке Азии принимают участие 24 национальные сборные. Действующий победитель турнира - сборная Катара.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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