В Турции 45 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Междугородний пассажирский автобус опрокинулся в кювет в провинции Конья на юго-западе Турции, пострадали 45 человек. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Авария произошла на трассе Ыспарта - Бейшехир в районе уезда Хююк. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Анталья — Ыгдыр, потерял управление, транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

«Около 40 пострадавших получили легкие травмы. Всех 45 пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи», - отмечается в сообщении.

По факту ЧП проводится расследование.

Ранее в Турции в провинции Кайсери пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, пострадали 35 человек, пишет Ura.ru.

