Бывший российский завод Mercedes-Benz перезапустят в 2027 году
Бывший завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Московской области перезапустят в 2027 году с новым производственным партнером. Об этом заявил генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с «Газетой.Ru».
Запуск площадки готовят в I квартале следующего года.
«Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили. Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления», — рассказал Ольховский.
По его словам, нельзя сказать, что предприятие остановлено, однако завод не работает на свою проектную мощность. Как отметил Ольховский, российский авторынок сейчас находится в стадии стабилизации относительно набора присутствующих марок и моделей. В 2027 году произойдет финализация обстановки на следующие 4–5 лет, затем предстоит окупать инвестиции в запуск сборочных производств, и автопроизводители направят усилия на локализацию компонентов.
На заводе в Есипово летом 2024 года начали выпуск автомобилей Exeed. За 2024–2025-е предприятие произвело около 16,4 тысячи кроссоверов моделей VX, TXL и RX.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка
- Чудесное воскрешение в Архангельской области объяснили халатностью врачей
- Часы на Спасской башне Кремля остановят на 10 дней
- Путин поручил привлекать педагогов вузов к наставничеству молодых учителей
- Попова: Россия делится с Африкой вакцинами от холеры и чумы
- В Турции 45 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
- Кубок Азии по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Бывший российский завод Mercedes-Benz перезапустят в 2027 году
- Над территорией России сбили 856 украинских беспилотников
- Осталась неделя: Названа дата переговоров между Россией, Украиной и США