«Оспаривать бесполезно!» Жены и дети политиков вновь под ударом персональных санкций
Евросоюз опубликовал «черный список» российских граждан – в него попали Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети. Также под санкциями оказались Алина Кабаева и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.
Совет Евросоюза закончил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Был опубликован список российских граждан, попавших в перечень «персональных» ограничений.
В частности, в чёрный список включили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супругу Татьяну Навку и детей, Елизавету и Николая.
23-летняя Лиза Пескова, согласно заявлению ЕС, «связана» со своим отцом - она «заняла выгодные позиции» и «ведет роскошный образ жизни», благодаря связям отца, говорится в заявлении. 32-летний Николай Песков также «использует благосостояние и деньги» своего отца и поэтому «получает прямую выгоду» от лица, находящегося под санкциями.
Официальный представитель Кремля уже прокомментировал новые санкции в отношении его семьи.
Он заявил, что Европа следует за санкционным трендом США. По словам Пескова, оспаривать санкции сейчас бесполезно.
«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», - заключил он.
В марте персональные санкции против Пескова и его семьи ввели США. Бывшая фигуристка тогда ясно дала понять, как относится к подобным ограничениям.
«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — сообщила РБК Татьяна Навка.
Также под санкции попала Александра Мельниченко — жена миллиардера Андрея Мельниченко.
В этот раз в списке оказалось 65 физических лиц, в том числе, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, а также основатель «Яндекса» Аркадий Волож. После публикации списка акции «Яндекса» на бирже резко упали.
Позже стало известно, что Аркадий Волож покидает все посты в компании и выходит из совета директоров. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».
«Интерфакс» отмечает, что в официальном журнале ЕС указано: деятельность Воложа составляет «существенный источник дохода правительства РФ». Волож был основным акционером «Яндекса», в его распоряжении было 86,24% акций класса B. Так называемые «cуперголосующие» акции давали бизнесмену 45,27% голосов.
А Кабаеву санкции настигли и со стороны Канады – 31 мая правительство страны объявило о расширении своего санкционного списка, в который были включены ещё 22 гражданина России. Кроме Кабаевой под санкции тогда попали «старшие должностные лица финансовых учреждений и члены их семей», например, экс-супруга и дочери бывшего члена совета директоров Альфа-банка Михаила Фридмана.
До этого стало известно, что Алина Кабаева попала под санкции Великобритании. Ограничения подразумевают под собой заморозку активов и запрет на въезд в страну. При этом Кабаева не афиширует личную жизнь, практически не появляется на публике и не ведёт социальные сети – попадание в «черные списки» Европы и США она никак не комментировала.
2 июня Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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