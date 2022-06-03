«Оспаривать бесполезно!» Жены и дети политиков вновь под ударом персональных санкций

Официальный представитель Кремля уже прокомментировал новые санкции в отношении его семьи.

Он заявил, что Европа следует за санкционным трендом США. По словам Пескова, оспаривать санкции сейчас бесполезно.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», - заключил он.



В марте персональные санкции против Пескова и его семьи ввели США. Бывшая фигуристка тогда ясно дала понять, как относится к подобным ограничениям.

«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — сообщила РБК Татьяна Навка.