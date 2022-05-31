Абрамович оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций

Бизнесмен Роман Абрамович оспорил введенные против него европейские санкции и подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Об этом сообщает издание Frank Media со ссылкой на картотеку суда.

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После начала спецоперации России на Украине против Абрамовича ввели санкции в Великобритании, США, Австралии, ЕС.

Отмечается, что российский миллиардер подал заявление против Совета ЕС, назначившего ограничительные меры, в судебной картотеке иск появился 25 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСанкции ЕСРоман Абрамович
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