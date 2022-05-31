Абрамович оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций

Автомобиль такси врезался в отделение банка на юго-западе Москвы В столице открывается лекторий «Здоровой Москвы» Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в Москве и Подмосковье на треть Школьники создали аудиогиды на семи языках для Музея Победы За три года более пяти тысяч москвичей с инвалидностью нашли работу при поддержке службы занятости Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области