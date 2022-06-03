Сооснователь «Яндекса» Волож покидает все посты в компании из-за санкций ЕС

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает все посты в компании и выходит из совета директоров из-за включения в персональные санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В пятницу власти ЕС опубликовали шестой санкционный список, в который попала также Алина Кабаева и жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Ранее под санкции попал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян. Он также покинул свой пост и совет директоров.