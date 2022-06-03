Сооснователь «Яндекса» Волож покидает все посты в компании из-за санкций ЕС
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает все посты в компании и выходит из совета директоров из-за включения в персональные санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В пятницу власти ЕС опубликовали шестой санкционный список, в который попала также Алина Кабаева и жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Ранее под санкции попал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян. Он также покинул свой пост и совет директоров.
«Интерфакс» передает, что Волож является одним из ведущих российских предпринимателей. В официальном журнале ЕС указано, что деятельность Воложа составляет «существенный источник дохода правительства РФ».
Волож был основным акционером «Яндекса», в его распоряжении было 86,24% акций класса B. Так называемые «cуперголосующие» акции давали бизнесмену 45,27% голосов.
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