«Они нас всех ненавидят!»: Медведев рассказал, что лежит в основе западных санкций
Западные санкции в отношении России направлены против народа и обусловлены ненавистью к русским. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, из-за ограничений не пострадало высшее руководство страны, санкции не стали фатальными для крупного российского бизнеса, и «вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России». По словам Медведева, антироссийские ограничения нацелены на понижение уровня жизни обычного россиянина.
«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против ее патриарха. И так было практически всегда», — написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что, столкнувшись с такой «омерзительной и иррациональной» ненавистью, Россия должна сделать все необходимые выводы, помнить о подобном отношении и никогда «не прощать тех, кто ненавидит нас».
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