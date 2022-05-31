Канада ввела санкции против Алины Кабаевой

Правительство Канады объявило о расширении своего санкционного списка, в который были включены ещё 22 гражданина России, сообщает пресс-служба канадского кабмина.

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В частности, персональные ограничения были введены в отношении председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.

Также под санкции попали «старшие должностные лица финансовых учреждений и члены их семей», например, экс-супруга и дочери бывшего члена совета директоров Альфа-банка Михаила Фридмана.

Кроме того, в чёрный список внесли Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Алины Кабаевой и её бабушки Анны Зацеплиной, а также бывшей супруги президента РФ Владимира Путина Людмилы Очеретной.

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Фото: er.ru
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