Песков выразил сожаление из-за санкций против его семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа следует за санкционным трендом США, сообщает РИА Новости.

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Комментируя санкции, которые Евросоюз ввёл против него и его семьи, он отметил, что оспаривать их сейчас бесполезно.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», - заключил представитель Кремля.

Ранее Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, в который попали 65 российских граждан, в том числе Песков, его супруга Татьяна Навка и дети, Елизавета и Николай, а также председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

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Фото: instagram.com/bednaiya_liza
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюзТатьяна НавкаДмитрий Песков
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