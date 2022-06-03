Песков выразил сожаление из-за санкций против его семьи

Комментируя санкции, которые Евросоюз ввёл против него и его семьи, он отметил, что оспаривать их сейчас бесполезно.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», - заключил представитель Кремля.

Ранее Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, в который попали 65 российских граждан, в том числе Песков, его супруга Татьяна Навка и дети, Елизавета и Николай, а также председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.