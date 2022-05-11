«Ошибки Украины и Путин на Донбассе»: Цитаты из интервью Леонида Кравчука для НСН
Редакция НСН вспоминает высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука, который умер 10 мая 2022 года.
10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет.
В 1991 году он был подписантом Беловежских соглашений о распаде СССР. Последние годы Кравчук был председателем контактной группы Украины по Донбассу и постоянным спикером Telegram-канала «Радиоточка НСН». В связи с этим НСН вспоминает самые яркие комментарии Леонида Кравчука в нашем эфире.
В частности, первый президент Украины признавал, что новые власти Украины совершили ряд ошибок.
«Да, были ошибки, но мы должны были их решить самостоятельно. А Янукович сбежал и призвал на помощь Россию, уже не находясь в стране, пытаясь остановить негативные процессы. Но мы не просим Россию помогать нам решать свои вопросы. А если просим, то не Россию», - объяснил он.
Кравчук также подчеркивал, что Украина хочет видеть подтверждение реальной защиты со стороны США, но так и не дождался этого.
«Я бы хотел, чтобы Владимир Зеленский сказал Джо Байдену, что поддержка Украины должна быть не только на словах. Зеленский должен все поставить на конкретику – сроки, даты, объемы, а не просто слова. Мы благодарны за поддержку, но поддержка должна превратиться в реальные цифры, факты, даты и людей», - отметил он.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Кравчук также призывал изменить Минские соглашения с единственной целью – не допустить военного конфликта с Россией.
«Я считаю, что поиск более эффективных решений и структуры – это нормальное состояние, потому что война идет на Украине. Положение чрезвычайное», - добавил политик.
В апреле 2021 года в эфире НСН он также призвал президента России Владимира Путина съездить в Донбасс.
«Луганская и Донецкая области не контролируются Украиной, значит Путину нечего бояться на предполагаемой встрече лидеров двух стран. Эти территории находятся под руководством военной администрации России. Таким образом, Путин может безопасно встретиться с Зеленским в абсолютно любом городе в любой точке Донбасса», - подчеркнул экс-президент Украины.
Леонид Кравчук также говорил о готовности встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в регионе и выступал против эскалации конфликта на Донбассе.
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