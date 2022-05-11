«Ошибки Украины и Путин на Донбассе»: Цитаты из интервью Леонида Кравчука для НСН

10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет.

В 1991 году он был подписантом Беловежских соглашений о распаде СССР. Последние годы Кравчук был председателем контактной группы Украины по Донбассу и постоянным спикером Telegram-канала «Радиоточка НСН». В связи с этим НСН вспоминает самые яркие комментарии Леонида Кравчука в нашем эфире.

В частности, первый президент Украины признавал, что новые власти Украины совершили ряд ошибок.

«Да, были ошибки, но мы должны были их решить самостоятельно. А Янукович сбежал и призвал на помощь Россию, уже не находясь в стране, пытаясь остановить негативные процессы. Но мы не просим Россию помогать нам решать свои вопросы. А если просим, то не Россию», - объяснил он.