«Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о возвращении Украины силой.
Ранее Сурков заявил, что Россия должна силой вернуть себе Украину. При этом он подчеркнул, что «сила бывает разная, не только военная». Также Сурков высказал мнение, что мир устает от Украины, и международная обстановка меняется, пишет «Свободная пресса».
По словам Кравчука, бывший помощник российского лидера «сознательно перекручивает факты», и ситуация в мире за последний год «кардинально поменялась не в пользу России».
Экс-президент Украины считает, что влияние Москвы снижается, а Киев, напротив, наращивает политическое влияние, а также реформирует вооруженные силы.
«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заявил Кравчук в эфире ОСН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году
- Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
- Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
- «Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
- Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19
- Минтруд России утвердил МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год
- Правительство России поддержало законопроект о расширении помощи онкобольным детям
- В ЛНР заявили о нападения диверсантов на пост милиции и гибели пяти ополченцев
- Лавров: Россия не будет терпеть нравоучения и ультиматумы
- В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru