«Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о возвращении Украины силой.

Ранее Сурков заявил, что Россия должна силой вернуть себе Украину. При этом он подчеркнул, что «сила бывает разная, не только военная». Также Сурков высказал мнение, что мир устает от Украины, и международная обстановка меняется, пишет «Свободная пресса».

По словам Кравчука, бывший помощник российского лидера «сознательно перекручивает факты», и ситуация в мире за последний год «кардинально поменялась не в пользу России».

Экс-президент Украины считает, что влияние Москвы снижается, а Киев, напротив, наращивает политическое влияние, а также реформирует вооруженные силы.

«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заявил Кравчук в эфире ОСН ТВ.

