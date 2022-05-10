СМИ: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10 мая 202220:27
«Украинские новости» сообщили о смерти первого украинского президента Леонида Кравчука.
Экс-лидер страны находился на 89-м году жизни.
В последние годы Кравчук был председателем контактной группы Украины по Донбассу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru