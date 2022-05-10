СМИ: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

«Украинские новости» сообщили о смерти первого украинского президента Леонида Кравчука.

Умер первый глава независимой Белоруссии Шушкевич

Экс-лидер страны находился на 89-м году жизни.

В последние годы Кравчук был председателем контактной группы Украины по Донбассу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛеонид Кравчук
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