Кравчук оценил возможность подключения США к переговорам по Донбассу

«Я считаю, что поиск более эффективных решений и структуры – это нормальное состояние, потому что война идет на Украине. Положение чрезвычайное», - заявил Кравчук.

При этом он отметил, что увеличить число участников можно будет только единогласным решением, в том числе потребуется и согласие России.

«Россия занимает странную позицию – наблюдатель, посредник. Конечно, весь мир говорит, что это не так, а Россия считает, что это так. В таких условиях сложно принимать решение и Зеленский лично ищет, какой путь можно найти, чтобы решения были эффективными и выполнялись. Если сохранить нормандский формат, то должно быть принято единое решение – консенсус. Если Россия выступит против – принять такое решение будет невозможно», - пояснил он.

Он также отметил, что основная цель поиска решений и новых форматов переговоров – не допустить войну с Россией.

«Я знаю, что в России 65% граждан поддержали агрессию против Украины на границе в момент эскалации конфликта. Какие могут быть у нас хорошие отношения? Истерика против Украины ведется, просто истерика, которая оставляет свои следы, и Зеленский ищет решение этого вопроса дипломатическим и политическим путем, потому что он и все мы войны с Россией не желаем», - подчеркнул Кравчук.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский подобными предложениями о нормандском формате может удивить не только Россию, но также Германию и Францию.

