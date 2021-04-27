Кравчук оценил возможность подключения США к переговорам по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею расширить «нормандскую четвёрку» за счёт геополитических противников России.
Бывший украинский президент, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал идею главы государства Владимира Зеленского внести изменения в Минские соглашения. Ранее президент Украины заявил о необходимости увеличить число участников переговоров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
«Я считаю, что поиск более эффективных решений и структуры – это нормальное состояние, потому что война идет на Украине. Положение чрезвычайное», - заявил Кравчук.
При этом он отметил, что увеличить число участников можно будет только единогласным решением, в том числе потребуется и согласие России.
«Россия занимает странную позицию – наблюдатель, посредник. Конечно, весь мир говорит, что это не так, а Россия считает, что это так. В таких условиях сложно принимать решение и Зеленский лично ищет, какой путь можно найти, чтобы решения были эффективными и выполнялись. Если сохранить нормандский формат, то должно быть принято единое решение – консенсус. Если Россия выступит против – принять такое решение будет невозможно», - пояснил он.
Он также отметил, что основная цель поиска решений и новых форматов переговоров – не допустить войну с Россией.
«Я знаю, что в России 65% граждан поддержали агрессию против Украины на границе в момент эскалации конфликта. Какие могут быть у нас хорошие отношения? Истерика против Украины ведется, просто истерика, которая оставляет свои следы, и Зеленский ищет решение этого вопроса дипломатическим и политическим путем, потому что он и все мы войны с Россией не желаем», - подчеркнул Кравчук.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский подобными предложениями о нормандском формате может удивить не только Россию, но также Германию и Францию.
«Изначально надо спросить существующих участников нормандского формата - Германию, Францию - готовы ли они к такому сценарию. Насколько я понимаю, они об этом вряд ли знают. Они не будут в восторге, что без их ведома он делает подобные инициативы. Поэтому я считаю, что это очередное заявление без каких-либо последствий. Он (Зеленский - прим. НСН), видимо, хочет наполнять информационное пространство какой-то активностью, имитируя реальные дела», - заявил Бойко.
Накануне Владимир Зеленский поручил главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.
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