Жил бедно, помогал людям: Чем запомнился Шушкевич после ухода из власти

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич был значимой в стране политической фигурой: после ухода из власти он жил бедно, помогал простым людям, а при Лукашенко лишился пенсии и даже был арестован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал уехавший из страны белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

4 мая умер первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич. Болкунец напомнил, что политик часто помогал гражданам Белоруссии.