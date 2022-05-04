Жил бедно, помогал людям: Чем запомнился Шушкевич после ухода из власти

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подчеркнул, что бывший председатель Верховного Совета Белоруссии был значимой фигурой как при СССР, так и в независимой республике.


Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич был значимой в стране политической фигурой: после ухода из власти он жил бедно, помогал простым людям, а при Лукашенко лишился пенсии и даже был арестован. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал уехавший из страны белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

4 мая умер первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич. Болкунец напомнил, что политик часто помогал гражданам Белоруссии.

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«В Белоруссии как таковой политики не было, поэтому появиться политикам подобного масштаба было сложно. Они, как правило, арестовывались. В том числе и Станислава Шушкевича арестовали уже при деятельности Александра Лукашенко. Напомню, что действующий президент страны лишил Шушкевича пенсии. Как бывший руководитель Белоруссии, он получал пенсию менее одного доллара. Конечно, то, что сделал Лукашенко со своими предшественниками, вызывает у людей внутри Белоруссии брезгливое отношение. Какие бы не были отношения между политиками, эти люди работали в интересах Белоруссии. В том числе Шушкевич: он помогал многим людям решать жилищные вопросы. Хотя сам жил очень бедно – в двухкомнатной квартире в центре Минска, у него не было никаких резиденций», - отметил он.

Напомним, Шушкевича арестовывали в августе 2020 года на протестах против переизбрания Лукашенко. Пенсии политик лишился еще в 1997 году, когда Лукашенко отменил указ о пожизненных выплатах бывших главам государства, оставив их только лицам, чьи заслуги признает лично.

По мнению политолога, Шушкевич был значимым политиком для республики.

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«Станислав Шушкевич сыграл значимую роль в истории не только Белоруссии, но и Советского Союза. Он был человеком своего времени, поэтому в Белоруссии он имел и имеет достаточно высокий авторитет. Я бы еще отметил Станислава Шушкевича, как человека науки. Он был физиком, и, кстати, его разработки, до сих пор используются в российской военной промышленности», - заключил Болкунец.

Шушкевич - доктор физико-математических наук, соавтор советского учебник «Основы радиоэлектроники». В свое время заведовал кафедрой ядерной физики в Белорусском государственном университете.

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Фото: Станислав Шушкевич //РИА Новости/Дмитрий Донской
ТЕГИ:ПолитикаАлександр ЛукашенкоПрезидентБелоруссияСтанислав Шушкевич
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