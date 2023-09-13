«Священная борьба с империализмом»: Ким Чен Ын встретился с Путиным на «Восточном»
Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Лидеры также планируют провести переговоры, на которых будет присутствовать Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный, лидеры кратко пообщались.
Отмечается, что встреча лидеров прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
«Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас», — сказал Ким Чен Ын Путину.
В ответ российский лидер отметил, что встреча происходит в значимые для Северной Кореи даты.
«Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — сказал президент РФ.
Путин и Ким Чен Ын уже осмотрели стартовую площадку ракет «Союз», а также строящийся комплекс для ракет «Ангара», который будет полностью готов в ноябре. Пояснения Ким Чен Ыну и Владимиру Путину давали глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестерчук. Кроме того, лидер КНДР расписался в книге почетных гостей космодрома.
Так, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию утром, 12 сентября. Делегацию Северной Кореи встретили на станции «Хасан», которая расположена недалеко от границы РФ с КНДР. Визит в Россию является первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына с 2019 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах двух лидеров, которые будут проходить в составе делегаций и тет-а-тет, будут подняты вопросы двустороннего сотрудничества, в частности торгово-экономические связи и культурные обмены. Кроме того, он отмечал, что состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
Также Песков 12 сентября сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента Путина и Ким Чен Ына. Он уточнил, что отдельных переговоров министров обороны во время визита Ким Чен Ына в РФ не планируется.
Между тем, 13 сентября, Шойгу уже прибыл на переговоры лидеров РФ и КНДР. На кадрах видно, что министр в форме.
Ряд экспертов рассуждают, какой будет ключевая тема переговоров Путина и Ким Чен Ына. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун заявлял, что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.
«Путин не зря сказал, что нужно развивать сотрудничество с Северной Кореей – экономическое, военно-техническое. Много разговоров об этом, но дело не в том, чтобы привезти оттуда снаряды – не это главное. Сестра Ким Чен Ына говорила, что они с Россией в одном окопе. Поэтому, конечно, у нас особые отношения должны быть. Америка постоянно принимает меры, которые угрожают Северной Корее. Разговор будет всесторонний – Северная Корея тоже стремиться обойти санкции», - отметил он.
При этом летом, когда российская делегация во главе с Шойгу ездила в КНДР, ряд экспертов сошлись в том, что Северная Корея могла бы помочь России с вооружением. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отмечал, что КНДР может помочь России боеприпасами и снаряжением. Однако, по его словам, дронами Пхеньян вряд ли поможет Москве, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.
«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении», - сказал Калмыков.
Между тем, в начале переговоров с Владимиром Путиным Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения России, которая, в его представлении, «поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности». Северокорейский лидер выразил надежду, что РФ и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом, передает ТАСС.
Ранее, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его первый за четыре года визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Тогда целью визита Ким Чен Ына в РФ Центральное телеграфное агентство Кореи назвало «продвижение отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новую высоту», передает «Радиоточка НСН».
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