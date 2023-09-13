«Священная борьба с империализмом»: Ким Чен Ын встретился с Путиным на «Восточном»

«Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас», — сказал Ким Чен Ын Путину.

В ответ российский лидер отметил, что встреча происходит в значимые для Северной Кореи даты.

«Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — сказал президент РФ.

Путин и Ким Чен Ын уже осмотрели стартовую площадку ракет «Союз», а также строящийся комплекс для ракет «Ангара», который будет полностью готов в ноябре. Пояснения Ким Чен Ыну и Владимиру Путину давали глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестерчук. Кроме того, лидер КНДР расписался в книге почетных гостей космодрома.

Так, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию утром, 12 сентября. Делегацию Северной Кореи встретили на станции «Хасан», которая расположена недалеко от границы РФ с КНДР. Визит в Россию является первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына с 2019 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах двух лидеров, которые будут проходить в составе делегаций и тет-а-тет, будут подняты вопросы двустороннего сотрудничества, в частности торгово-экономические связи и культурные обмены. Кроме того, он отмечал, что состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.