Лукашенко призвал белорусов последовать примеру россиян и брать дома в деревнях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан активнее покупать дома и землю в сельской местности, чтобы сохранять связь с деревней и развивать свои усадьбы. В качестве примера он привел россиян, которые, по его словам, массово покупают такую недвижимость в республике и обустраивают для отдыха и семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко подчеркнул, что развитие сельских территорий должно идти не только за счет крупных производств, но и благодаря личным подворьям и небольшим хозяйствам. По его мнению, поддержка деревни важна для продовольственной и экономической устойчивости страны.
Особое внимание президент призвал уделять молодежи. Он уточнил, что гражданам необходимо объяснять значение сельского хозяйства и важность труда на земле. Среди ключевых ресурсов Белоруссии политик также назвал лес, деревообработку и сельскохозяйственное производство.
Глава государства предложил белорусам не отказываться от домов и участков, доставшихся от родственников, а тем, у кого такой недвижимости нет, — рассмотреть возможность покупки. По его словам, в республике достаточно заброшенных объектов, которые государство передает новым владельцам за небольшую плату. Такие усадьбы, считает Лукашенко, могут стать местом отдыха для всей семьи и пространством, куда будут приезжать дети.
В качестве примера президент привел россиян, которые берут небольшие постройки в местных деревнях, ремонтируют и приезжают с детьми. По его словам, этот интерес постепенно распространяется на западные районы.
Ранее Лукашенко предложил возродить советскую практику кооперации с регионами РФ.
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