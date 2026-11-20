Сентиментально и про Россию: В «Эксмо» раскрыли популярные направления в прозе
В России набирают популярность отечественные писатели, которые интересны и понятны своими темами нашему читателю, рассказал НСН Евгений Капьев.
В этом году хорошо продаются книги про Россию, детективы, молодежные романы и сентиментальная литература, рассказал НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Российские книжные сервисы зафиксировали рост интереса читателей к современной отечественной прозе. Как рассказали НСН в ГК «Литрес», в 2026 году продажи современной русской прозы на 47% превысили продажи зарубежной, тогда как ранее разрыв составлял всего 10%. Участники рынка связывают это с сокращением предложения зарубежной литературы на рынке и растущим интересом к историям по мотивам сегодняшних реалий. Капьев пояснил, что ограничений для зарубежных авторов нет. Они проигрывают отечественным вполне закономерно и по понятным причинам.
«У нас появилось огромное количество замечательных российских авторов, которые пишут то, что интересно нашим читателям. Про русские регионы, про нашу жизнь. Например, Настасья Реньжина с книгой "Бабушка сказала сидеть тихо", Катя Качур с "Копией Веры", Светлана Барсукова, Таша Муляр. Есть авторы, которые пишут для более возрастной аудитории и это очень хорошо продается. Так что, в первую очередь, на ситуацию влияет то, что появилось много талантливых и хороших российских авторов. На сколько зарубежных авторов стало меньше – сказать сложно. Есть миграция в сторону азиатской прозы: появилось больше японской, китайской, корейской литературы. Но любые колебания связаны с продажами. Книги российских авторов гораздо лучше продаются. Поэтому, естественно, процент представленности зарубежной литературы меняется в сторону уменьшения», — пояснил Капьев.
Говоря о популярных среди российского читателя жанрах, собеседник НСН отметил, что сегодня отечественные писатели завоевывают и те ниши, в которых традиционно были сильны иностранные авторы.
«Жанры, в которых зарубежной литературы стало заметно меньше, – это фэнтези и детективы, где теперь доминируют наши российские авторы. При этом хочу подчеркнуть, что в литературе остается еще много свободных ниш для творчества: молодежные романы, сентиментальная литература, книги для школьников. У нас, например, Светлана Кривошлыкова в этом году выпустила детективы для подростков, и серия сразу же стала бестселлером. А возьмите такое направление, как молодежный роман. Сейчас огромное количество замечательных авторов, которые пишут для молодежи: Лия Арден, Ася Лавринович, Антонина Крейн, Ана Шерри. Опять же, книги про Россию хорошо продаются. И там точно можно писать еще больше, а мы это будем с удовольствием издавать. Я оцениваю рост в данном сегменте в текущем году где-то в 50% и думаю, что в следующем году будет еще больше», — спрогнозировал гендиректор издательства «Эксмо».
Ранее писатель Денис Драгунский заявил НСН, что нейросети не могут стать частью большой литературы, а использовать искусственный интеллект при написании книг можно только для поиска справочного материала.
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