«Дело не в снарядах!»: Путин и Ким Чен Ын обсудят триллионы долларов и санкции

«Путин не зря сказал, что нужно развивать сотрудничество с Северной Кореей – экономическое, военно-техническое. Много разговоров об этом, но дело не в том, чтобы привезти оттуда снаряды – не это главное. Сестра Ким Чен Ына говорила, что они с Россией в одном окопе. Поэтому, конечно, у нас особые отношения должны быть. Америка постоянно принимает меры, которые угрожают Северной Корее. Разговор будет всесторонний – Северная Корея тоже стремиться обойти санкции», - отметил он.

По словам собеседника НСН, Россия и Северная Корея заинтересованы в совместных экономических проектах, но инвестировать в Северную Корею Москва сегодня может только «неофициально».

«У нас много предложений, северокорейцы готовы направить нам работников, у нас не хватает рабочих рук. Мы предлагаем меры, чтобы готовить кадры для Северной Кореи. Там есть хорошие месторождения известняков, из которых делают цемент, например, у нас на Дальнем Востоке нет мощностей для этого, можно построить завод в Северной Корее – выгодно всем. Но мы не имеем права инвестировать в Северную Корею из-за резолюций Совбеза. Можно найти какие-то способы, через какие-то наши маленькие банки, через рубли. По оценкам исследователей, на территории Северной Кореи имеются редкоземельные металлы стоимостью в два триллиона долларов. У нас этого не хватает. Почему бы не развивать это производство сейчас в таких условиях»,- рассказал он.

Северная Корея может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.

