«Дело не в снарядах!»: Путин и Ким Чен Ын обсудят триллионы долларов и санкции
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун заявил НСН, что Москва и Пхеньян заинтересованы друг в друге для обхода санкций США.
Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.
Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. Об этом пишет Bloomberg. Официально встреча не подтверждалась. При этом телеканал YTN сообщил, что Ким Чен Ын 11 сентября выехал на поезде из Пхеньяна в Россию. Ким Ен Ун заявил, что встреча лидеров, если состоится, получится насыщенной, так как накопилось много вопросов.
«Путин не зря сказал, что нужно развивать сотрудничество с Северной Кореей – экономическое, военно-техническое. Много разговоров об этом, но дело не в том, чтобы привезти оттуда снаряды – не это главное. Сестра Ким Чен Ына говорила, что они с Россией в одном окопе. Поэтому, конечно, у нас особые отношения должны быть. Америка постоянно принимает меры, которые угрожают Северной Корее. Разговор будет всесторонний – Северная Корея тоже стремиться обойти санкции», - отметил он.
По словам собеседника НСН, Россия и Северная Корея заинтересованы в совместных экономических проектах, но инвестировать в Северную Корею Москва сегодня может только «неофициально».
«У нас много предложений, северокорейцы готовы направить нам работников, у нас не хватает рабочих рук. Мы предлагаем меры, чтобы готовить кадры для Северной Кореи. Там есть хорошие месторождения известняков, из которых делают цемент, например, у нас на Дальнем Востоке нет мощностей для этого, можно построить завод в Северной Корее – выгодно всем. Но мы не имеем права инвестировать в Северную Корею из-за резолюций Совбеза. Можно найти какие-то способы, через какие-то наши маленькие банки, через рубли. По оценкам исследователей, на территории Северной Кореи имеются редкоземельные металлы стоимостью в два триллиона долларов. У нас этого не хватает. Почему бы не развивать это производство сейчас в таких условиях»,- рассказал он.
Северная Корея может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.
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