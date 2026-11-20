В Совфеде высмеяли решение Швеции заменить похожие на танки СССР дорожные знаки
Решение шведских властей заменить дорожные знаки из-за схожести изображения с советским танком - глупость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
По информации западных СМИ, в Швеции установили новые дорожные знаки с изображением военной машины. Как рассказал представитель службы материально-технического обеспечения Вооруженных сил страны Кристиан Ролл, позже было обнаружено, что один из символов очень похож на танк Т-80». В результате было принято решение заменить уже установленные знаки.
Как отметил Джабаров, западные страны «не могут без России» и пытаются упомянуть её «хоть где-то».
«Дурью маются... Нам все равно, что у себя будут делать в стране. Оставьте только нас в покое... Я думал, что серьезная страна, серьезные люди, а занимаются глупостями», — заключил сенатор.
Ранее Джабаров заявил, что попытка нового правительства Латвии закрепить дерусификацию обречена на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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