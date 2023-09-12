Госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР

США готовы принять меры в случае укрепления военно-технического сотрудничества России и КНДР, сообщил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле подтвердили официальный визит Ким Чен Ына в Россию

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что передача Пхеньяном вооружений Москве нарушит резолюцию Совета безопасности ООН. Он отметил, что администрация США будет следить за переговорами президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры», - добавил Миллер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 сентября подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента сообщил, что в переговорах примет участие министр обороны РФ Дмитрий Шойгу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРРоссияГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры