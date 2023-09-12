Госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР
США готовы принять меры в случае укрепления военно-технического сотрудничества России и КНДР, сообщил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что передача Пхеньяном вооружений Москве нарушит резолюцию Совета безопасности ООН. Он отметил, что администрация США будет следить за переговорами президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры», - добавил Миллер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 12 сентября подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента сообщил, что в переговорах примет участие министр обороны РФ Дмитрий Шойгу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru