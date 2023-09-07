В Минобороны заявили о намерении расширять контакты с КНДР

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о намерении расширять сотрудничество с Северной Кореей, пишет РИА Новости.

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По его словам, расширение сотрудничества Москвы и Пхеньяна отвечает интересам двух стран. Об этом он заявил на приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины основания Северной Кореи.

Фомин отметил, что КНДР демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность.

Газета The New York Times ранее сообщила о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре. Кремль не подтвердил эту информацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
ТЕГИ:Минобороны РФРоссияКНДР

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