На лошадях? Как Минтранс планирует доставлять пассажиров с запасных аэродромов
Роман Гусаров рассказал НСН, что у пассажира всегда есть возможность отказаться от перевозки, однако в таком случае нельзя будет рассчитывать на компенсацию.
Вероятно, Минтранс предложит организовать какую-то централизованную перевозку пассажиров наземным транспортом в случае, если самолет иностранной авиакомпании сел не в том аэропорту, но с последующим выставлением счета за перевозку этой авиакомпании. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Минтранс России совместно с Федеральной таможенной службой подготовил алгоритм доставки пассажиров иностранных авиакомпаний до пункта назначения после вынужденной посадки на запасном аэродроме, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. По его словам, применять этот порядок должны все участники процесса — авиакомпании, аэропорты и профильные ведомства. Подробности нового механизма он не раскрыл. Гусаров предположил, какое решение может предложить Минтранс.
«Самолеты из-за ковров садятся на запасные аэродромы, и дальше не все авиакомпании готовы завершать перевозку до пункта назначения. Особенно иностранные перевозчики: они хотели бы высаживать пассажиров и, может быть, доставлять их наземными видами транспорта. И здесь вопрос, как им это технически сделать, потому что зачастую это ночь, представителей в аэропорту у них нет, а они не знают, ни как деньги перевезти, ни как купить билеты. Может быть, речь идет о том, чтобы организовать какую-то централизованную систему перевозки пассажиров по земле, допустим, железнодорожным или автобусным транспортом до конечного пункта назначения, но с последующим выставлением счета этим авиакомпаниям. Просто потому, что доставить в пункт назначения — это их обязанность по договору перевозки», — рассказал он.
При этом он раскрыл, есть ли у пассажира право покинуть аэропорт, получить питание, отель или пересесть на другой рейс.
«На самом деле у пассажира всегда есть возможность добровольно отказаться от перевозки, причем на любом этапе. Это в гражданском кодексе называется «свобода договора». Но при этом, если одна из сторон добровольно отказывается от получения полного пакета услуг по договору, то, соответственно, она лишается возможности требовать какой-либо компенсации или возврата средств. Если только сама авиакомпания не говорит, пожалуйста, выходите из самолета и добирайтесь самостоятельно. Тогда вы вправе потребовать компенсацию, но только, скорее всего, через суд», — отметил он.
При этом Гусаров подчеркнул, что авиакомпания в любом случае обязана доставить пассажиров в пункт назначения, даже альтернативными способами.
«В большинстве случаев самолеты, которые стоят на запасном аэродроме, дожидаются, когда ограничения будут сняты, и дальше летят с пассажирами в конечный пункт назначения. Пока самолет туда не прибыл, перевозка считается незавершенной. Авиакомпания может также высадить пассажиров из самолета в промежуточном аэропорту, но она в любом случае должна доставить их в конечную точку: это могут быть наземные виды транспорта, железная дорога или автомобильное сообщение», — отметил он.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов раскрыл НСН, что при массовых отменах рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам, а быстрее отдают их тем, кто больше возмущается, авиаперевозчики оплачивают расходы потребителей, только если сами виноваты в отмене или переносе рейса, но не в форс-мажорных ситуациях, при которых, кстати, растет спрос на страховки.
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