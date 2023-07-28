«НАТО узнает - будет скандал!»: КНДР может помочь России боеприпасами

Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.

Российская делегация во главе с Шойгу 28 июля возвращается из КНДР в РФ. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сводил Шойгу на выставку вооружений, где показал дроны, пригласил в штаб-квартиру партии, устроил торжественный прием в честь визита военной делегации. Кроме того, Ким Чен Ын и Шойгу посетили военный парад в Пхеньяне. Калмыков считает, что КНДР и РФ вполне могли договориться о поставках военной помощи.