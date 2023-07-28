«НАТО узнает - будет скандал!»: КНДР может помочь России боеприпасами

Если страны НАТО узнают о поставках снарядов КНДР в Россию, то будет жуткий скандал, отметил в эфире НСН полковник запаса Павел Калмыков. 

Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.

Российская делегация во главе с Шойгу 28 июля возвращается из КНДР в РФ. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сводил Шойгу на выставку вооружений, где показал дроны, пригласил в штаб-квартиру партии, устроил торжественный прием в честь визита военной делегации. Кроме того, Ким Чен Ын и Шойгу посетили военный парад в Пхеньяне. Калмыков считает, что КНДР и РФ вполне могли договориться о поставках военной помощи.

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«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении. Вопрос в том, как это все будет поставляться. Каналы, безусловно, есть… Но если об этом узнает мировая общественность в лице США и блока НАТО, то будет жуткий скандал», - сказал Калмыков.

При этом он отметил, что Пхеньян может поставить Москве боеприпасы не только для спецоперации на Украине, но и для запасов на случай угрозы Японии на Дальнем Востоке.

«Япония активизировалась на Дальнем Востоке. Они выпустили недавно доклад о том, что Россия представляет угрозу. Поэтому восточное направление, безусловно, необходимо укреплять. Думаю, что визит Шойгу связан с этим в том числе. США могут в любой момент начать войну с Китаем за Тайвань, плюс Япония… Нужно укрепление», - резюмировал Калмыков.

Ранее, 25 июля, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН заявил, что визит Шойгу в Северную Корею может быть направлен на сотрудничество с военно-промышленным комплексом и армией КНДР. Тогда же он отмечал, что если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на стороне России, то такую помощь обязательно нужно принимать, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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