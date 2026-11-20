В Госдуме назвали условия для нахождения консенсуса ради мира в Европе
Нахождению консенсуса ради достижения мира в Европе, в первую очередь, будет способствовать достижение целей России в специальной военной операции. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
По его мнению, также этому будет способствовать формирование новых контуров коллективной безопасности с конвенциональным и с неконвенциональным оружием, в космосе и в сфере искусственного интеллекта.
Положительное влияние на процесс, как отметил эксперт, может оказать уход нынешних европейских элит в рамках следующих электоральных циклах. Кроме того, плюсом будет «старт реформы ООН, и в общем реализация положения декларации мира», подписанной в Шэньчжэне лидерами РФ, США и КНР.
«В этом магистральном направлении мы будем видеть изменение ситуации, хотя сейчас оно представляется не очень реализуемым», — заключил Асафов.
Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею решения конфликта на Украине через безопасность в Европе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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