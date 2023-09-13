Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники

Россия будет помогать КНДР в строительстве космических спутников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Ранее российский лидер и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на космодром Восточный, политики осмотрят объект и проведут переговоры, отмечает телеканал «360».

«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что северокорейской делегации покажут новые объекты. Кроме того, говоря о возможном обсуждении военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, Путин отметил, что поговорит с коллегой «по всем вопросам не спеша».

Ранее Ким Чен Ын назвал свою поездку в Россию «явным проявлением» того, что Северная Корея уделяет приоритетное внимание связям с РФ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КНДРКим Чен ЫнКосмодром ВосточныйВладимир Путин

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