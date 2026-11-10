«Сказать, что этот год более тревожный, более чуткий к проблеме времени, чем предыдущие, – я в этом не уверен. Да и все остальные слова, которые идут следом, не относятся к современным, новым словам. Это все традиционные слова, означающие, в каком-то смысле, наши традиционные ценности. Само это исследование – только один из критериев, а не окончательный диагноз, который ставится литературе. Я бы не стал преувеличивать его значение. Но оно, конечно, любопытно. И в любом случае, я рад, что именно эти слова, а не слова-однодневки вошли в этот список. Это говорит о том, что у литературы прочный фундамент», – сказал Варламов.

Переходя к самому перечню, наличие в нем таких слов, как «дом», «место», «человек» и «работа», писатель отнюдь не считает уходом литературы от больших исторических сюжетов к личным историям.

«С моей точки зрения, все эти слова как раз имеют отношение к тому, что называется большой стиль, большая история, большие исторические события. Это вечные категории. Напротив, это говорит о том, что литература – это не газета, не лента новостей. Литература предполагает какой-то более глубокий анализ. И то, что эти вечные категории остаются в фокусе внимания современных писателей, на мой взгляд, говорит, скорее, в пользу литературы», – считает Варламов.

Также, по мнению собеседника НСН, историю со «Словом года» можно бы было продолжить историческим контекстом.

«Тут надо бы взять, например, русскую литературу 1925 года, и тоже загнать ее в нейросеть и посмотреть, а какие слова тогда были самыми упоминаемыми. Понятно, что там будет слово “революция” или “война”. Но в целом посмотреть, как год от года менялись такие слова в литературе, это было бы чрезвычайно интересно. Потому что литература — это не спринт, не короткая дистанция. Литература — это всегда марафон и долгое дыхание. Она всегда апеллирует не к какому-то короткому промежутку, а к каким-то более длинным временным отрезкам. Поэтому делать вывод о том, что если два слова расположились рядом, то это говорит, скажем, о “выгорании на работе”, то это, на мой взгляд, несерьезно», – добавил Варламов.

Ранее доктор филологических наук и профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко рассказал НСН, как в России приживаются молодежные англицизмы.

