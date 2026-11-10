Ректор Литинститута Варламов: «Слово года-2026» вселяет надежду в русскую литературу
То, что слово «время», а не слово-однодневка стало словом года-2026 говорит о том, что у русской литературы прочный фундамент, заявил Алексей Варламов.
Русская литература – это не спринт, это всегда марафон и долгое дыхание, а слова, которые вошли в список самых употребляемых в текстах российских авторов в 2026 году, только подтверждают это. Таким мнением с НСН поделился писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов.
Импринт «Лингва» назвал «Слово года-2026», им стало «время». Это слово использовалось в текстах современной литературы почти 100 тысяч раз, что стало абсолютным рекордом выборки с двукратным отрывом от второго места, передает ТАСС. Также в числе лидеров оказались слова «человек», «новый», «жизнь» и «дом». Данные получены по итогам анализа более 6,5 тысячи книжных новинок. В самом исследовании использовались алгоритмы, которые помогали вычленять слова. По словам Варламова, данное исследование представляется любопытным и говорит о том, что у русской литературы прочный фундамент.
«Сказать, что этот год более тревожный, более чуткий к проблеме времени, чем предыдущие, – я в этом не уверен. Да и все остальные слова, которые идут следом, не относятся к современным, новым словам. Это все традиционные слова, означающие, в каком-то смысле, наши традиционные ценности. Само это исследование – только один из критериев, а не окончательный диагноз, который ставится литературе. Я бы не стал преувеличивать его значение. Но оно, конечно, любопытно. И в любом случае, я рад, что именно эти слова, а не слова-однодневки вошли в этот список. Это говорит о том, что у литературы прочный фундамент», – сказал Варламов.
Переходя к самому перечню, наличие в нем таких слов, как «дом», «место», «человек» и «работа», писатель отнюдь не считает уходом литературы от больших исторических сюжетов к личным историям.
«С моей точки зрения, все эти слова как раз имеют отношение к тому, что называется большой стиль, большая история, большие исторические события. Это вечные категории. Напротив, это говорит о том, что литература – это не газета, не лента новостей. Литература предполагает какой-то более глубокий анализ. И то, что эти вечные категории остаются в фокусе внимания современных писателей, на мой взгляд, говорит, скорее, в пользу литературы», – считает Варламов.
Также, по мнению собеседника НСН, историю со «Словом года» можно бы было продолжить историческим контекстом.
«Тут надо бы взять, например, русскую литературу 1925 года, и тоже загнать ее в нейросеть и посмотреть, а какие слова тогда были самыми упоминаемыми. Понятно, что там будет слово “революция” или “война”. Но в целом посмотреть, как год от года менялись такие слова в литературе, это было бы чрезвычайно интересно. Потому что литература — это не спринт, не короткая дистанция. Литература — это всегда марафон и долгое дыхание. Она всегда апеллирует не к какому-то короткому промежутку, а к каким-то более длинным временным отрезкам. Поэтому делать вывод о том, что если два слова расположились рядом, то это говорит, скажем, о “выгорании на работе”, то это, на мой взгляд, несерьезно», – добавил Варламов.
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