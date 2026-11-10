Кто затмит Хабенского? Лукьяненко предложил новую экранизацию «Дозоров»
Сергей Лукьяненко признался НСН, что фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» сделаны лишь по части первой книги, а потенциал у романов огромный.
Новая экранизация «Дозоров» должна подразумевать и новых героев, а действия будут перенесены в наши дни, заявил НСН российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры» Сергей Лукьяненко.
Цикл романов «Дозоры» можно было бы вновь экранизировать, перенеся действие в современную Москву, рассказал РИА Новости автор цикла, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. По его словам, у романов большой потенциал, который лишь частично был использован.
«На самом деле «Ночной дозор» и «Дневной дозор» сделаны по первой части первой книги, материал использован в очень незначительной мере. Даже первый роман использован только частично. Поэтому, конечно, можно сделать гораздо более близкую к оригиналу версию, можно сделать и более современную историю, чтобы действия были перенесены в наши дни. Потенциал очень большой, это было бы любопытно. Предложения такого рода появляются, поэтому возможно, это осуществится. Я бы предложил все-таки сделать современную историю, а также ввести новых персонажей», - отметил он.
По его словам, должны быть новые персонажи, которых сыграют молодые актеры, но зритель невольно будет проводить аналогию с игрой Константина Хабенского.
«Если перезапускать классическую историю, будет невольно идти сравнение с Константином Хабенским, который играл главную роль. Он замечательный актер, поэтому надо найти человека, который мог бы соответствовать этому уровню. Если речь о современном прочтении с новыми героями, то здесь надо смотреть среди молодых актеров от 20 до 30 лет. У нас есть достойные актеры, которые могли бы попробовать это взять. Если говорим про режиссера, это большая проблема в нашем кино. У нас очень мало режиссеров хорошего уровня, особенно которые умеют работать с фантастическим кино, со сложными трюками, с большим визуальным рядом. Все хорошие режиссеры у нас расписаны на несколько лет вперед. Даже режиссеры второго эшелона загружены работой на два-три года. При этом, когда Тимур Бекмамбетов начинал делать «Дозоры», он не был топовым режиссером. Так что можно искать и доверять молодым специалистам. Этот сложный выбор должны делать продюсеры», - заключил он.
Ранее стало известно, что Сергей Лукьяненко намерен продолжить цикл романов «Дозоры» и выпустить седьмую книгу серии. В основной цикл «Дозоры» входит шесть книг. Первый роман - «Ночной дозор» - был опубликован в 1998 году, последняя книга серии - «Шестой дозор» - вышла в 2014-м.
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