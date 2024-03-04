«Москва – не враг!»: В Германии назвали правильным отказ от поставок Taurus Киеву

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus. Зингер посетовал, что немецкие СМИ обсуждают факт прослушки военного руководства страны вместо того, чтобы сосредоточиться на сути беседы, которая стала доступна общественности.

«В ФРГ делают вид, что Крым – не часть России, у нас говорят, что аннексия незаконна, это часть Украины. Хотя, на мой взгляд, всегда надо смотреть на мнение другой стороны – России. Наши СМИ стараются не обсуждать утечку, при этом говорят, что Россия виновата в прослушивании разговоров, как будто Москва – враг. В действительности следовало бы обсудить информацию, которая прозвучала в беседе. Факт утечки меня не удивил, вооруженные силы Германии не в лучшем состоянии, вероятно, они работали неаккуратно. Отправка Taurus на Украину приведет к новой ступени эскалации, но важно понимать, что Германия не готовится к прямой конфронтации с Россией», - сказал он.