«Москва – не враг!»: В Германии назвали правильным отказ от поставок Taurus Киеву
Несмотря на то, что Германия делает вид, что Крым – не часть России, в ФРГ не заинтересованы в конфронтации с Москвой, склоняясь к мирным переговорам, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Германия не готовится к военным действиям с Россией, напротив, в стране рассматривают вариант мирных переговоров с Москвой, заявил член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с НСН.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus. Зингер посетовал, что немецкие СМИ обсуждают факт прослушки военного руководства страны вместо того, чтобы сосредоточиться на сути беседы, которая стала доступна общественности.
«В ФРГ делают вид, что Крым – не часть России, у нас говорят, что аннексия незаконна, это часть Украины. Хотя, на мой взгляд, всегда надо смотреть на мнение другой стороны – России. Наши СМИ стараются не обсуждать утечку, при этом говорят, что Россия виновата в прослушивании разговоров, как будто Москва – враг. В действительности следовало бы обсудить информацию, которая прозвучала в беседе. Факт утечки меня не удивил, вооруженные силы Германии не в лучшем состоянии, вероятно, они работали неаккуратно. Отправка Taurus на Украину приведет к новой ступени эскалации, но важно понимать, что Германия не готовится к прямой конфронтации с Россией», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, отказ Германии от поставок ракет Киеву можно рассматривать как шаг в сторону переговорного процесса.
«Думаю, (канцлер ФРГ Олаф - ред. НСН) Шольц теперь будет смотреть за нашей армией. Ошибка, которая привела к утечке, не должна повториться. Сегодня многие выступают за отправку оружия Украине, хотя непонятно, насколько дней это сокращает спецоперацию и сколько жизней спасает. Канцлер ФРГ заявил, что поставок Taurus Киеву не будет. Я редко хвалю канцлера, но в этом случае думаю, что он принял правильное решение. Как мы видим, ракеты могут быть использованы против территории России. Возможно, наступает время для переговоров. Рано или поздно конфликт закончится, вопрос в том, когда это произойдет и сколько еще людей погибнет. По-моему, чем быстрее мы сможем договориться, тем лучше», - резюмировал он.
Ранее Олаф Шольц подтвердил, что считает невозможным предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, если для их боевого управления требуется помощь военных бундесвера, напоминает «Радиоточка НСН».
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