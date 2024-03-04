Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus после утечки разговора офицеров ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что считает невозможным предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, если для их боевого управления требуется помощь военных бундесвера. Как подчеркнул глава правительства ФРГ, такой вариант абсолютно неприемлем.

При этом канцлер не стал на этот раз комментировать перехваченный разговор высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждали возможность ударами ракетами Taurus по Крымскому мосту. Перехват этой беседы опубликовала ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Министерство иностранных дел потребовало от Берлина объяснений в связи с этой публикацией. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для этого сегодня на Смоленскую площадь был приглашён посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф.

