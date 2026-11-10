Российским туристам дали рекомендации по безопасной поездке в ЮАР
Россиянам, желающим посетить ЮАР, следует помнить, что на данном направлении безопасность должна быть не дополнительной предосторожностью, а обязательной частью организации поездки. На это указали в туроператоре Corona Travel.
В туроператоре ITM group отметили, что туристам следует выбирать организованные туры или услуги принимающих компаний с хорошей репутацией, максимально избегать самостоятельных поездок по отдаленным или слабо контролируемым правоохранителями дорогам.
Если же выбор пал в пользу аренды автомобиля, то в данном случае необходимо заранее продумывать маршруты, передвигаться преимущественно в светлое время суток, пользоваться основными дорогами и избегать незапланированных остановок в безлюдных местах.
«Советуем туристам в ЮАР не демонстрировать дорогие украшения, технику и другие ценные вещи, не оставлять багаж и личные предметы на виду в автомобиле, держать двери заблокированными, а окна закрытыми во время остановок», - подчеркнули эксперты.
Также россиян призвали не пытаться решить возникшие с автомобилем проблемы самостоятельно - лучше связаться с дорожной службой или прокатом. А если позволяет дорожная обстановка, то добраться до ближайшей охраняемой территории.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали «Радиоточке НСН», что на трассе N4 в провинции Гаутенг (ЮАР) преступники установили шипы. Затем они напали на туристов из России, которые, на предположительно арендованном автомобиле, остановились из-за прокола шины. Мужчина-водитель погиб, его супруга получила ранения. В АТОР указали, что поездка не была организована российскими туроператорами.
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