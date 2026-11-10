В России от гриппа привились более 40 млн человек

На мероприятии отметили, что в настоящее время в России фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19. Еженедельно регистрируется порядка 500-600 тысяч случаев.

В ведомстве указали, что вирусы гриппа постоянно мутируют. В этой связи штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется, что позволяет обеспечить максимальную защиту.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привиться от гриппа особенно рекомендуется лицам из групп повышенного риска. Это граждане с хроническими заболеваниями, дети младшего возраста и пожилые люди.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не сделал прививку от гриппа из-за медицинских противопоказаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

