В России от гриппа привились более 40 млн человек
Прививку от гриппа в рамках всероссийской кампании по вакцинации сделали уже 40,4 млн человек. Как пишет RT, такую информацию озвучили на селекторном совещании Роспотребнадзора.
На мероприятии отметили, что в настоящее время в России фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19. Еженедельно регистрируется порядка 500-600 тысяч случаев.
В ведомстве указали, что вирусы гриппа постоянно мутируют. В этой связи штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется, что позволяет обеспечить максимальную защиту.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привиться от гриппа особенно рекомендуется лицам из групп повышенного риска. Это граждане с хроническими заболеваниями, дети младшего возраста и пожилые люди.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не сделал прививку от гриппа из-за медицинских противопоказаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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