В России от гриппа привились более 40 млн человек

Прививку от гриппа в рамках всероссийской кампании по вакцинации сделали уже 40,4 млн человек. Как пишет RT, такую информацию озвучили на селекторном совещании Роспотребнадзора.

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На мероприятии отметили, что в настоящее время в России фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19. Еженедельно регистрируется порядка 500-600 тысяч случаев.

В ведомстве указали, что вирусы гриппа постоянно мутируют. В этой связи штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется, что позволяет обеспечить максимальную защиту.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привиться от гриппа особенно рекомендуется лицам из групп повышенного риска. Это граждане с хроническими заболеваниями, дети младшего возраста и пожилые люди.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не сделал прививку от гриппа из-за медицинских противопоказаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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