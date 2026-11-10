«Не городить огород»: В Госдуме отказались продлевать майские праздники за счет новогодних
Елена Цунаева заявила НСН, что разрыв между праздничными днями в мае при необходимости можно закрыть дополнительными днями отдыха, таким вариантом активно пользуются россияне.
Новогодние праздники совпадают с новогодними каникулами, родители могут провести время с детьми, менять ничего в этом формате не нужно, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В Госдуме хотят перенести часть новогодних выходных на май. Депутаты обратили внимание, что в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В Госдуме отметили, что продолжительный отдых в мае особенно удобен для жителей сельской местности и владельцев дачных участков. Цунаева не увидела в этом необходимости.
«Этот вопрос неоднократно обсуждался, есть разные доводы за оба варианта. На мой взгляд, менять что-то нет необходимости, потому что новогодние праздники совпадают с новогодними каникулами, родители могут провести время с детьми. Разрыв между праздничными днями в мае при необходимости можно закрыть дополнительными днями отдыха, таким вариантом активно пользуются, берут отпуск или отгулы. Поэтому городить заново огород я не вижу смысла. Если появятся новые доводы, мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Пока у меня нет информации о новых доводах. По опыту я знаю, что универсального решения нет, всегда найдутся те, кто будет выступать против. У кого-то есть дачи, у кого-то родители старшего возраста, а у кого-то дети, в итоге недовольные будут всегда. У нас есть разные сферы деятельности, где люди вообще не отдыхают в эти дни. Это социально важная работа, вахтовый метод и так далее. Поэтому для них другие возможности отдыха и компенсации предусмотрены. Я не получала ни одного обращения от граждан и работодателей о том, что нужны перемены в этом вопросе», - рассказала она.
Член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что нельзя всерьез воспринимать предложения о том, чтобы сделать майские праздники непрерывными, так как это умаляет важность 23 февраля и 8 марта.
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