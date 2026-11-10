Американская спутниковая система Starlink не работает на территории России, и это подталкивает Украину к поиску альтернатив и созданию своей спутниковой группировки в космосе, сообщил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в России развернуто серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», который эффективно противодействует спутниковой системе Starlink. В ближайшем будущем он защитит все значимые объекты российского приграничья, которые являются целями для ВСУ, рассказал агентству ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, Россия оставляет за собой право вмешиваться в работу спутниковой системы Starlink для обеспечения безопасности своих граждан. Кондратьев напомнил о том, что Starlink уже не эффективна при нанесении ВСУ ударов вглубь российской территории.

«Система Starlink не работает на территории Российской Федерации. Это ограничение, которое вводит непосредственно оператор – компания SpaceX. Поэтому использование беспилотников дальнего радиуса действия невозможно. Их можно использовать в зоне специальной военной операции на территории Украины и на территории Крыма. Но нужно понимать, что Starlink не единственная спутниковая система, которая используется ВСУ для управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Европейские системы спутниковой связи, в отличие от Starlink, не имеют таких ограничений и у ВСУ появляется всё больше специализированных терминалов для работы с различными спутниками и группировками Европы. И вот это представляет реальную угрозу», - отметил Кондратьев.