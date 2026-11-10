«Перспектива наметилась»: Украина пытается создать свой Starlink
Украина отказывается от Starlink и пытается создать свою спутниковую группировку, сообщил НСН Максим Кондратьев.
Американская спутниковая система Starlink не работает на территории России, и это подталкивает Украину к поиску альтернатив и созданию своей спутниковой группировки в космосе, сообщил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в России развернуто серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», который эффективно противодействует спутниковой системе Starlink. В ближайшем будущем он защитит все значимые объекты российского приграничья, которые являются целями для ВСУ, рассказал агентству ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, Россия оставляет за собой право вмешиваться в работу спутниковой системы Starlink для обеспечения безопасности своих граждан. Кондратьев напомнил о том, что Starlink уже не эффективна при нанесении ВСУ ударов вглубь российской территории.
«Система Starlink не работает на территории Российской Федерации. Это ограничение, которое вводит непосредственно оператор – компания SpaceX. Поэтому использование беспилотников дальнего радиуса действия невозможно. Их можно использовать в зоне специальной военной операции на территории Украины и на территории Крыма. Но нужно понимать, что Starlink не единственная спутниковая система, которая используется ВСУ для управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Европейские системы спутниковой связи, в отличие от Starlink, не имеют таких ограничений и у ВСУ появляется всё больше специализированных терминалов для работы с различными спутниками и группировками Европы. И вот это представляет реальную угрозу», - отметил Кондратьев.
Собеседник НСН также сообщил о том, что в поиске альтернатив американской Starlink от компании Илона Маска Украина ориентируется не только на европейские возможности. Киевские власти намерены развернуть в космосе свою спутниковую группировку, но пока сталкиваются с рядом препятствий.
«ВСУ начинают использовать терминалы, не привязанные к конкретному оператору, поддерживают связь как с геостационарными, так и с низкоорбитальными спутниками, и работают с любыми совместимыми спутниковыми сетями в определённых частотах. Помимо этого, ВСУ пытаются начать разворачивать свою спутниковую группировку связи. Пока они запустили один тестовый спутник для отработки систем управления, телеметрии, навигации, поддержания орбитальной позиции и прочих задач. Он пока не выполняет функции связи, но перспектива наметилась. Непонятно чем она закончится, так как у Украины слишком много зависимостей: нет своих ракет, нет своих технологий для производства и разработки спутников. Все будет где-то браться, но сам факт остается фактом», - отметил Кондратьев.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил НСН, что отключением Starlink американский президент Дональд Трамп показал, что может влиять на Украину, но это лишь один пример.
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