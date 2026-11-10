СМИ: В Абу-Даби обсуждают отношения России и НАТО
Отношения России и НАТО обсуждают на встрече в Абу-Даби с участием представителей РФ, США и Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к ходу дискуссий.
Во вторник в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовали трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
По словам источника, встреча продолжается около часа. Стороны еще не переходили к «украинскому вопросу».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал обсуждение в Абу-Даби вопросов обеспечения коллективной безопасности под ряд гарантий.
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