СМИ: В Абу-Даби обсуждают отношения России и НАТО

Первая часть встречи в Абу-Даби длилась около двух часов Глава МИД Франции заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма Украины По меньшей мере 10 человек погибли в ДТП в Болгарии Краковский террорист интересовался фигурой Брейвика В Госдуме снова предложили перенести часть новогодних выходных на май Лукьяненко предложил вновь экранизировать цикл своих романов «Дозоры»