В Болгарии 11 человек погибли в результате ДТП с участием 86 автомобилей
ДТП с участием 86 транспортных средств произошло на трассе «Тракия» на юго-востоке Болгарии. Об этом сообщает RT.
По предварительным данным, причиной аварии стал резко опустившийся туман. В результате произошла серия цепных столкновений. В направлении города Бургас в ДТП попали 63 автомобиля, ещё 23 — в противоположном направлении.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал, что на месте ДТП погибли 10 человек, ещё один скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили 48 человек.
Ранее шесть человек пострадали в Чехии в результате ДТП с участием 23 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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