В Болгарии 11 человек погибли в результате ДТП с участием 86 автомобилей

По предварительным данным, причиной аварии стал резко опустившийся туман. В результате произошла серия цепных столкновений. В направлении города Бургас в ДТП попали 63 автомобиля, ещё 23 — в противоположном направлении.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал, что на месте ДТП погибли 10 человек, ещё один скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили 48 человек.

Ранее шесть человек пострадали в Чехии в результате ДТП с участием 23 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

