Taurus в пролете: Почему Шольц не согласится передать дальнобойные ракеты Украине

Почему Шольц не хочет отправлять на Украину немецких военнослужащих, понять тоже нетрудно — в своем видеообращении он подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вступать в конфликт, поскольку не хочет полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Впрочем, у Шольца есть и еще один вполне резонный довод не поставлять Taurus Украине: канцлер опасается, что ВСУ по недомыслию (а может, и специально) начнут применять их для ударов по Москве. Об этом политик заявил в ходе встречи с гражданами в Дрездене, сообщил телеканал N-tv. Исключать этого нельзя, убежден Шольц, поскольку дальнобойность Taurus составляет 500 км.

БЕРБОК ПРОТИВ ШОЛЬЦА

В пику немецкому канцлеру выступает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Правда, в отличие от Шольца, она не сказала Киеву ни да, ни нет. Дипломат лишь напомнила, что Киев обладает правом на самооборону, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — заявила министр.

СУМАСШЕДШИХ НЕТ!

Вместе с тем немецкая общественность поддержала позицию Шольца. Мнение населения ФРГ (не считая «двоих-троих городских сумасшедших») выразил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар. Он подтвердил нежелание Шольца передавать Taurus Украине из-за опасения атак на мирное население и попыток избежать прямого столкновения России и НАТО.

«В ФРГ не готовятся к войне с Россией, понимая, что это бы означало Третью мировую войну <…> и гибель человечества. Только два-три городских сумасшедших могут выступать за войну с Россией», — заверил политолог.

По словам Рара, 60% населения ФРГ протестуют против военной помощи Украине, однако 35% (среди них — многие политики) выступают «за». Несмотря на это, на опрометчивые шаги руководство страны не пойдет, подчеркнул он.

Со схожей позицией выступает член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. По его словам, непонятно, как отправка оружия Украине может помочь сокращению сроков спецоперации и спасению человеческих жизней. Собеседник НСН допустил, что Шольц теперь будет пристально следить за армией. Более того, Зингер убежден — вполне возможно, что на горизонте политических событий маячат переговоры с Россией.