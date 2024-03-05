Taurus в пролете: Почему Шольц не согласится передать дальнобойные ракеты Украине
Опасения Шольца касательно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus вполне понятны и резонны: Германия не горит желанием вступать в составе НАТО в открытую конфронтацию с Россией и не жаждет гибели мирного населения, уверены эксперты.
Великобритания потребовала от ФРГ передать на Украину дальнобойные ракеты Taurus вопреки утечке разговора военнослужащих бундесвера, которые обсуждали возможность удара по Крымском мосту такими ракетами. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей.
По данным источника, Лондон позволил себе такие заявления на том основании, что первым передал ВСУ Taurus. В свою очередь бывшие инсайдеры оборонного ведомства Великобритании подчеркнули, что утечка разговора в Германии была досадной, но не серьезной: во-первых, разговор этот был не слишком конкретным, во-вторых, он лишний раз демонстрировал эффективность таких ракет.
ДОЛЕТИТ ДО МОСКВЫ?
Вместе с тем позиция канцлера Германии Олафа Шольца с мая 2023 года остается вполне ясной и последовательной — ФРГ не передаст Украине ракеты Taurus. По словам политика, контролировать их использование должны немецкие солдаты, что категорически исключено, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Почему Шольц не хочет отправлять на Украину немецких военнослужащих, понять тоже нетрудно — в своем видеообращении он подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вступать в конфликт, поскольку не хочет полномасштабной войны между Россией и НАТО.
Впрочем, у Шольца есть и еще один вполне резонный довод не поставлять Taurus Украине: канцлер опасается, что ВСУ по недомыслию (а может, и специально) начнут применять их для ударов по Москве. Об этом политик заявил в ходе встречи с гражданами в Дрездене, сообщил телеканал N-tv. Исключать этого нельзя, убежден Шольц, поскольку дальнобойность Taurus составляет 500 км.
БЕРБОК ПРОТИВ ШОЛЬЦА
В пику немецкому канцлеру выступает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Правда, в отличие от Шольца, она не сказала Киеву ни да, ни нет. Дипломат лишь напомнила, что Киев обладает правом на самооборону, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — заявила министр.
СУМАСШЕДШИХ НЕТ!
Вместе с тем немецкая общественность поддержала позицию Шольца. Мнение населения ФРГ (не считая «двоих-троих городских сумасшедших») выразил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар. Он подтвердил нежелание Шольца передавать Taurus Украине из-за опасения атак на мирное население и попыток избежать прямого столкновения России и НАТО.
«В ФРГ не готовятся к войне с Россией, понимая, что это бы означало Третью мировую войну <…> и гибель человечества. Только два-три городских сумасшедших могут выступать за войну с Россией», — заверил политолог.
По словам Рара, 60% населения ФРГ протестуют против военной помощи Украине, однако 35% (среди них — многие политики) выступают «за». Несмотря на это, на опрометчивые шаги руководство страны не пойдет, подчеркнул он.
Со схожей позицией выступает член фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. По его словам, непонятно, как отправка оружия Украине может помочь сокращению сроков спецоперации и спасению человеческих жизней. Собеседник НСН допустил, что Шольц теперь будет пристально следить за армией. Более того, Зингер убежден — вполне возможно, что на горизонте политических событий маячат переговоры с Россией.
«Я редко хвалю канцлера, но в этом случае думаю, что он принял правильное решение. Как мы видим, ракеты могут быть использованы против территории России. Возможно, наступает время для переговоров. Рано или поздно конфликт закончится, вопрос в том, когда это произойдет и сколько еще людей погибнет. По-моему, чем быстрее мы сможем договориться, тем лучше», — сказал он.
ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГУТ
Тем временем и за океаном уверены: даже если Германия в итоге поставит на Украину ракеты Taurus, они вряд ли смогут сильно помочь ВСУ, сообщило американское издание The New York Times.
Также журналисты припомнили ФРГ поставки танков Leopard на Украину для контрнаступления, впоследствии с треском провалившегося.
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