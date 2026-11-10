В рабство попадают те туристы, которые едут на отдых без туроператора, соглашаются на какие-либо подработки, а также «зависают» ночью в злачных местах. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Гражданина России, освобожденного из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали российским дипломатам в Бангкоке для возвращения на родину. Об этом сообщили в посольстве РФ. Как пишет ТАСС, мужчина стал жертвой обмана со стороны, предположительно, гражданки Таиланда, с которой поддерживал приятельские отношения на протяжении трех месяцев. Женщина предложила ему работу недалеко от границы с Мьянмой. Там россиянина похитили, забрали телефон и паспорт. Мкртчян раскрыл, что всему виной желание туристов путешествовать без туроператора.

«Самостоятельный туризм опасен, неважно в какую страну. Вы можете нарваться на проблемы даже в Грузии. Просто покупайте путевку в турагентстве, где вы постоянно под контролем турагента, где рядом с вами гид, горячая линия. Ни с одним организованным туристом такой проблемы не случается. Когда люди просто покупают билет туда, зачастую даже не зная, где они будут жить, едут без обратного билета. Если начинается, что «какая-то девушка предложила подработку», то на этом туризм заканчивается. Тогда люди становятся уже не туристами, а миграционными рабочими. Естественно, они работают нелегально, попадают в рабство, потому что у них отбирают документы», — рассказал он.

При этом Мкртчян указал, что 100% всех проблем случается с неорганизованными туристам, и такие люди, как правило, сами ищут себе приключений.

«Если турист поехал самостоятельно кататься — все на его страх и риск. Страховки у него нет, 80% этих людей не застрахованы. Все эти истории, когда вы слышите, что собирают деньги на лечение в больнице в Таиланде, во Вьетнаме — все эти люди не застрахованы. Тут он ехал и искал приключения. Какие советы тут можно дать? Не ходите одни в темное время суток, не ходите по злачным местам, не напивайтесь, не употребляйте запрещенные вещества, не знакомьтесь с женщинами с пониженной социальной ответственностью в незнакомом баре», — заключил он.

В свою очередь глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что все опасности начинаются тогда, когда речь идет о самостоятельных туристах, которые вдобавок ведутся на «эксклюзивные» предложения с улицы об индивидуальных экскурсиях.

«В основе всего лежит неправильный подход к организации собственного путешествия. Организованный туризм и экскурсии — это, как правило, отдых группой, с гарантией и с высокой степенью безопасности, чего, к сожалению, никто не гарантирует, если предлагается что-то на улице, особенно, когда это преподносится, как что-то индивидуальное. Если говорить о месте, где в итоге оказался похищенный турист, то это, как правило, территории, близкие к границе, удаленные, чтобы не было возможности быстрого контакта с внешней средой», — отметил он в беседе с НСН.

При этом собеседник НСН уточнил, что не сталкивался с ситуациями, когда туристов похищали бы прямо на улицах из толпы. Чаще всего турист сам соглашается на сомнительное предложение.

«Бывает всякое. Я не слышал, чтобы кого-то крали средь бела дня, но вот когда пытаются заманить каким-нибудь индивидуальным, экстравагантным путешествием, то это да. Есть и такие, кто пускается в путешествие с недостаточными финансами и, соответственно, может легко повестить на какие-то уличные предложения», — подытожил он.

Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли на северо-востоке ЮАР машину, в которой находились туристы из России, один человек погиб. Об этом сообщил представитель полиции ЮАР подполковник Исаак Мадау, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

