ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ?

Шифроваться лучше среднестатистического тинейджера немецкие военные, может, и не научились, зато лукавить у Писториуса получается хорошо, саркастически заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он назвал «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики» злонамеренной ложью и прямо заявил о том, что Германия готовится к войне с Россией.

По мнению Медведева, сейчас начнется «обеление» политической верхушки Германии, дабы задобрить общественность, хобби, дескать, у армии такое — в войнушку поиграть. А гражданское руководство страны вроде как и ни при чем. Тем более, что Шольц и вовсе отказался передать ВСУ ракеты повышенной давности.

Впрочем, российский политик допустил, что Шольц и впрямь не знал про переговоры. Но даже если это и так, мировая история кишит примерами, когда военные принимали решения за гражданское руководство о начале войн либо стимулировали их, подчеркнул он. «Вот придут к Шольцу и скажут: “Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин”. Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день», — мрачно заявил Медведев.

Согласился с зампредом Совбеза в своем Telegram-канале и сенатор Алексей Пушков.

По его словам, показательно то, что в Германии возмущены не планами разрушения Крымского моста ракетами Taurus, а то, что про это узнала общественность.

Почему показательно? По двум причинам. Во-первых, немецкие военные не сомневаются, что Taurus появятся у ВСУ, несмотря на позицию Шольца. Более того, идут подсчеты сколько ракет будет отправлено в рамках первой и второй партий. Во-вторых, у немецких военных кругов чешутся кулаки, забыв об опыте восьмидесятилетней давности, вступить в открытую конфронтацию с Россией. По всей видимости, слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, не прошли мимо их ушей.

«Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», — констатировал сенатор.

