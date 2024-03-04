«Забытые уроки»: В Москве заявили о готовности Германии к войне с Россией
Разговоры о возможном применении ракет Taurus против Крымского моста — не просто «игра в танчики», а стремление Германии к полноценной конфронтацией с Россией, считают российские политики.
Оппозиция Германии потребовала провести срочное заседание парламентского комитета по обороне. Поводом тому послужила утечка записи разговора офицеров бундесвера — начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектора ВВС бундесвера Инго Герхартца и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали планы по уничтожению Крымского моста при помощью ракет Taurus и французского истребителя Dassault Rafale.
По информации немецкого телеканала NTV, заседание запросил глава фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай. Он также потребовал, чтобы на нем присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кроме того, политический деятель отправил письмо председателю бундестага Бербель Бас.
Отмечается, что подлинность записи переговоров подтверждена крупнейшими немецкими СМИ. По мнению издания Bild, разговор мог быть перехвачен в Сингапуре, где находился один из участников беседы.
Объясниться потребовала не только немецкая оппозиция, но и Министерство иностранных дел России в лице своего главы Сергея Лаврова. Комментируя ситуацию, министр назвал данную запись «кричащим разоблачением».
ОБСУЖДАЛИ СЦЕНАРИИ?
И объяснения не заставили себя долго ждать, причем от самого министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он пояснил, что разговоры о возможной передаче на Украину Taurus вовсе не значит, что такое действие будет одобрено.
Нет-нет, Германия не отказывается от плана разрушить Крымский мост, пояснил глава оборонного ведомства. Просто уничтожить его можно и крылатыми ракетами. Что Taurus фигурировал в переговорах высокопоставленных военных — ну и что с того? Те просто обсуждали различные сценарии.
Прилетел от Писториуса и очередной камень в российский огород. Министр обороны заявил, что утечка секретной информации о переговорах Германии — часть «информационной войны» России. Впрочем, пообещал он, расследование инцидента будет скорым — его результаты объявят в начале следующей недели.
ЭЛИТА ГЛУПЕЕ ПОДРОСТКА?
А впрочем, нечего на Россию пенять, коли у самих армейская элита, мягко говоря, никуда не годится, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью агентства РИА Новости. По ее словам, утечка разговоров — показатель крайне низкого уровня профессионализма высших военных чинов Германии.
«Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила бывший министр. Она также добавила, что сейчас ФРГ ведет себя беспомощно в жалких попытках скрыть информацию об утечке.
ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ?
Шифроваться лучше среднестатистического тинейджера немецкие военные, может, и не научились, зато лукавить у Писториуса получается хорошо, саркастически заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он назвал «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики» злонамеренной ложью и прямо заявил о том, что Германия готовится к войне с Россией.
По мнению Медведева, сейчас начнется «обеление» политической верхушки Германии, дабы задобрить общественность, хобби, дескать, у армии такое — в войнушку поиграть. А гражданское руководство страны вроде как и ни при чем. Тем более, что Шольц и вовсе отказался передать ВСУ ракеты повышенной давности.
Впрочем, российский политик допустил, что Шольц и впрямь не знал про переговоры. Но даже если это и так, мировая история кишит примерами, когда военные принимали решения за гражданское руководство о начале войн либо стимулировали их, подчеркнул он. «Вот придут к Шольцу и скажут: “Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин”. Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день», — мрачно заявил Медведев.
Согласился с зампредом Совбеза в своем Telegram-канале и сенатор Алексей Пушков.
По его словам, показательно то, что в Германии возмущены не планами разрушения Крымского моста ракетами Taurus, а то, что про это узнала общественность.
Почему показательно? По двум причинам. Во-первых, немецкие военные не сомневаются, что Taurus появятся у ВСУ, несмотря на позицию Шольца. Более того, идут подсчеты сколько ракет будет отправлено в рамках первой и второй партий. Во-вторых, у немецких военных кругов чешутся кулаки, забыв об опыте восьмидесятилетней давности, вступить в открытую конфронтацию с Россией. По всей видимости, слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, не прошли мимо их ушей.
«Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», — констатировал сенатор.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство выделит более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням
- Российская армия поразила больше 270 объектов ВСУ на купянском направлении
- На железнодорожном перегоне под Самарой произошел взрыв
- В Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак
- В Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева
- Чемезов заявил, что «Армату» не используют в СВО из-за высокой стоимости
- Собчак раскритиковала НТВ из-за фильма о своем израильском гражданстве
- В Зимбабве заработал центр изучения русского языка
- Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали
- Корабль Crew Dragon с международным экипажем запустили к МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru