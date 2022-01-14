«Опасная ситуация»: В Донбассе связали обстрелы ЛНР с переговорами России и США
Народная милиция республики использует все методы, чтобы защитить своих граждан, заявил НСН Андрей Марочко.
Украинские войска начали активные обстрелы на территории ЛНР на фоне переговоров России с США и НАТО по безопасности, власти Украины хотят показать, что их тоже необходимо включить в переговорный процесс, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Представители народной милиции ЛНР 14 января заявили, что войска республики открыли ответный огонь по украинским войскам после гибели своего военнослужащего из-за обстрела вооруженными силами Украины. В результате контратаки ополченцы также нанесли украинцам потери.
«Прежде всего хочу отметить, что у нас резкое обострение было перед началом переговоров России с США. Все это наталкивает на определенные мысли. До этого было относительно спокойно. Пару недель совместный центр по координации и контролю не фиксировал ни одного обстрела. И буквально накануне переговоров сразу же семь обстрелов. Уже во время самих переговоров сводка ежедневно начала пестрить обстрелами. Позавчера был обстрелян населенный пункт Донецкий. Был поврежден жилой дом, выбиты окна. К счастью, гражданские не пострадали, но очень сильно пострадала инфраструктура. На улице сейчас -12 градусов. Наши защитники, которые находятся именно в районе данного населенного пункта сегодня понесли потери. Он находится рядом с печально известным Желобком. Там очень обостренная сейчас ситуация, очень опасная», - сказал Марочко.
Подполковник также подчеркнул, что обстановка в ЛНР накаляется даже там, где ранее было относительно спокойно.
«Такая активизация провокационных действий как раз говорит о том, что украинские войска и правительство таким образом напоминают о себе. Они дают понять, что о них тоже нужно не забывать и включать их в переговорный процесс. Я думаю, что в ближайшее время все встанет на свои точки. По крайней мере, сейчас запрета на ведение ответного огня у Народной милиции нет. Они используют все методы, которые позволяют защитить граждан ЛНР, но это имеет обратную сторону медали. Сейчас существует резкий скачок напряженности на линии боевого соприкосновения на определенных участках местности. У нас возникают точки напряженности там, где ранее была отмечена более-менее спокойная обстановка», – резюмировал Марочко.
МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также не принимать в альянс постсоветские страны. Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серию переговоров неудачной. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
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