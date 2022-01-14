«Опасная ситуация»: В Донбассе связали обстрелы ЛНР с переговорами России и США

Представители народной милиции ЛНР 14 января заявили, что войска республики открыли ответный огонь по украинским войскам после гибели своего военнослужащего из-за обстрела вооруженными силами Украины. В результате контратаки ополченцы также нанесли украинцам потери.

«Прежде всего хочу отметить, что у нас резкое обострение было перед началом переговоров России с США. Все это наталкивает на определенные мысли. До этого было относительно спокойно. Пару недель совместный центр по координации и контролю не фиксировал ни одного обстрела. И буквально накануне переговоров сразу же семь обстрелов. Уже во время самих переговоров сводка ежедневно начала пестрить обстрелами. Позавчера был обстрелян населенный пункт Донецкий. Был поврежден жилой дом, выбиты окна. К счастью, гражданские не пострадали, но очень сильно пострадала инфраструктура. На улице сейчас -12 градусов. Наши защитники, которые находятся именно в районе данного населенного пункта сегодня понесли потери. Он находится рядом с печально известным Желобком. Там очень обостренная сейчас ситуация, очень опасная», - сказал Марочко.

Подполковник также подчеркнул, что обстановка в ЛНР накаляется даже там, где ранее было относительно спокойно.