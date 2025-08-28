Европейский фонд мира был создан еще в марте 2021 года – до начала спецоперации на Украине. По задумке средства фонда должны были вкладываться в реализацию совместных проектов стран-членов Евросоюза, которые имеют военное и оборонное значение в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Но в 2022 году страны ЕС решили наделить совет обязанностью финансово поддерживать Киев. Так, например, в 2025 году ЕС перечислил на Украину более 11 млрд евро из доходов от российских активов.

Венгрия действительно переживает непростые времена в отношениях с Евросоюзом. Так, 13, 18 и 22 августа были зафиксированы три атаки по нефтепроводу «Дружба», по которому шли поставки нефти из России в Венгрию и Словакию. Атака на него вызвала серьезные перебои в поставках топлива. Ответственной за удары беспилотниками и ракетами является Украина.

Накануне Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пообщавшись с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, уже заявил, что подача нефти в Венгрию по «Дружбе» будет восстановлена 28 августа. Однако 26 августа в эфире программы «Борцовский час» он также отметил, что этот инцидент не мог произойти без предварительных консультаций с европейскими лидерами. Сийярто отметил, что ему трудно представить, что вопрос о возможности таких атак не поднимался на встречах украинского лидера Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими чиновниками, учитывая их постоянные контакты.

Он также подметил, что ранее Еврокомиссия давала письменные гарантии по защите критической энергетической инфраструктуры Евросоюза, однако после подрыва «Дружбы» «не произнесла ни слова».

Помимо прочего, Сийярто в эфире подкаста Harcosok Órája на YouTube вообще заявил, что Еврокомиссия уже не представляет интересы Евросоюза и назвал отсутствие реакции на удары по «Дружбе» «плевком ЕС себе в лицо».

«Плюнув себе в лицо, правительство фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – прим. НСН) открыто встало на сторону Украины против государств – членов Евросоюза», – подчеркнул он.

Также глава МИД Венгрии добавил, что Еврокомиссия превратилась в «Комиссию по Украине».