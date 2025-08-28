Одна против всех: Как Венгрия продолжает бороться с решениями ЕС по Украине
Отношения Венгрии с ЕС и Киевом находятся в точке кипения: Киев открыто угрожает Будапешту, если тот не снимет свое вето, а в Еврокомиссии тем временем отзываются молчанием на просьбу Венгрии о защите.
Венгрия подала иск в европейский суд, чтобы оспорить решение Евросоюза о финансировании Украины за счет доходов от замороженных российских активов в обход позиции Будапешта по этому вопросу, сообщило венгерское издание Portfolio.
Иск Венгрии, который она подала в июле 2025 года, приняли к рассмотрению лишь 25 августа. В документе Будапешт требует отменить решение Совета Евросоюза от мая 2024 года, позволяющее оказать Киеву военную помощь с использованием замороженных российских активов.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО «ДРУЖБЫ»
Как считают в Будапеште, Совет ЕС принял это решение, не считаясь с мнением Венгрии, которая на голосовании по этому вопросу воздержалась. По данным Portfolio, это является грубым нарушением принципов организации.
Европейский фонд мира был создан еще в марте 2021 года – до начала спецоперации на Украине. По задумке средства фонда должны были вкладываться в реализацию совместных проектов стран-членов Евросоюза, которые имеют военное и оборонное значение в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Но в 2022 году страны ЕС решили наделить совет обязанностью финансово поддерживать Киев. Так, например, в 2025 году ЕС перечислил на Украину более 11 млрд евро из доходов от российских активов.
Венгрия действительно переживает непростые времена в отношениях с Евросоюзом. Так, 13, 18 и 22 августа были зафиксированы три атаки по нефтепроводу «Дружба», по которому шли поставки нефти из России в Венгрию и Словакию. Атака на него вызвала серьезные перебои в поставках топлива. Ответственной за удары беспилотниками и ракетами является Украина.
Накануне Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пообщавшись с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, уже заявил, что подача нефти в Венгрию по «Дружбе» будет восстановлена 28 августа. Однако 26 августа в эфире программы «Борцовский час» он также отметил, что этот инцидент не мог произойти без предварительных консультаций с европейскими лидерами. Сийярто отметил, что ему трудно представить, что вопрос о возможности таких атак не поднимался на встречах украинского лидера Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими чиновниками, учитывая их постоянные контакты.
Он также подметил, что ранее Еврокомиссия давала письменные гарантии по защите критической энергетической инфраструктуры Евросоюза, однако после подрыва «Дружбы» «не произнесла ни слова».
Помимо прочего, Сийярто в эфире подкаста Harcosok Órája на YouTube вообще заявил, что Еврокомиссия уже не представляет интересы Евросоюза и назвал отсутствие реакции на удары по «Дружбе» «плевком ЕС себе в лицо».
«Плюнув себе в лицо, правительство фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – прим. НСН) открыто встало на сторону Украины против государств – членов Евросоюза», – подчеркнул он.
Также глава МИД Венгрии добавил, что Еврокомиссия превратилась в «Комиссию по Украине».
УКРАИНА УГРОЖАЕТ ВЕНГРИИ
При этом 24 августа на пресс-конференции в Киеве Зеленский на вопрос о том, усилили ли последние атаки на нефтепровод «Дружба» шансы на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз, иронично ответил, что Киев всегда поддерживал дружбу с Будапештом, а «теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, обращаясь к Венгрии, заявил, что ее энергетическая безопасность находится в руках самой Венгрии. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Как отметил Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, подобные угрозы Зеленского в сторону Венгрии являются тревожным сигналом для Запада.
«Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии для удовлетворения его дикторских прихотей», - отметил он в беседе с РИА Новости.
По словам Шеремета, подобное поведение главы киевского режима свидетельствует о том, что «терроризм не имеет границ», а «зло», которое Запад лично вырастил, теперь «возвращается к нему в логово».
ОРБАН ПОД УГРОЗОЙ
После взрывов на трубопроводе «Дружба» Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с жалобой и просьбой гарантировать их безопасность. Однако в ЕК ответили не только ледяным молчанием, но и даже заявили, что не видят никакой угрозы для поставок нефти, отмечают РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.
Как отметил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ЕС просто проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов.
«Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод "Дружба". Невероятно!» - написал он в своём Telegram-канале.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вообще лишиться власти из-за растущего давления Европы, которая также поддерживает венгерскую оппозицию.
«Конечно, европейцы уже делают это, всеми средствами поддерживают оппозицию. Правительство Орбана давно под давлением, а влияние оппозиции усиливается. Европа и ЕС давно не являются едиными, внутри много трений, единства нет не из-за Венгрии, это глупость. Орбан видит, что под руководством нынешнего Евросоюза Европа слабеет. Он ненавидит нынешние власти в Брюсселе, а они – его», - рассказал он.
