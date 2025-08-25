Тройной удар по «Дружбе»: К чему приведёт конфликт Венгрии и Украины
Венгрия и Словакия просят Украину перестать наносить удары по нефтепроводу «Дружба», на что Зеленский с иронией отмечает, что «существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», а Трамп, в свою очередь, пишет гневные письма от руки.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на инфраструктуру энергоснабжения страны.
«Я отвечу по-венгерски. Не нужно говорить президенту Украины (Владимиру Зеленскому — прим. НСН), что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте (поставки энергоресурсов — прим. НСН), как и вся остальная Европа», — написал Сибига в своих социальных сетях.
Напомним, 24 августа в рамках пресс-конференции в Киеве украинского лидера спросили, усилили ли последние атаки на нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в том числе в Венгрию, шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — ответил тогда Зеленский.
Именно эти слова Сийярто счел угрозами со стороны Киева и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их, отмечает телеканал РЕН ТВ. В своих соцсетях Сийярто написал, что Венгрия считает суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, уважает суверенитет и территориальную целостность других стран и ожидает от них того же. По его словам, конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения, не является основанием для нарушения ее суверенитета.
«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность», — написал глава МИД Венгрии.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что страна выступает против членства Украины в Евросоюзе из-за отсутствия «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Орбан предлагал Украине роль «буферного государства» между ЕС и Россией.
ТРОЙНОЙ УДАР ПО «ДРУЖБЕ»
За последние две недели Венгрия трижды обвинила Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Причем две последние атаки привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней, напоминает «Свободная пресса».
Отметим, по южной ветке трубопровода «Дружба», проходящей через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.
Обозреватель Павел Демидович в своем Telegram-канале указал, что остановка прокачки по «Дружбе» приводит к ежемесячным потерям отечественного экспорта сырой нефти на 370 миллионов евро, или 1,5 миллиарда евро до конца 2025 года.
«Клуб покупателей отечественных энергоресурсов в Европе за несколько лет основательно переформатировался. Германию, Нидерланды и Польшу сменили Венгрия, Франция и Словакия. В июле 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива из ЕС заплатили 1,1 миллиарда евро. Большая часть этого импорта (67%) — это несанкционированный трубопроводный газ и СПГ. Остальное — поставки сырой нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба». Венгрия была крупнейшим импортером российских энергоресурсов ЕС в июле, закупив российского ископаемого топлива на 485 миллионов евро. В их числе сырая нефть (200 миллионов евро) и трубопроводный газ (285 миллионов евро). Словакия в основном качала сырую нефть через «Дружбу» на 169 миллионов евро», — написал он.
В ответ на украинские атаки на «Дружбу» глава МИД Словакии Юрай Бланар напомнил Киеву, что словацкий НПЗ «Словнафт», поставляющий на Украину дизель, производит свои продукты из российской нефти, отмечает RT. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с жалобой на прерывание поставок и потребовали гарантий безопасности нефтепровода. В Будапеште и Братиславе напомнили, что за последние годы ЕС и многие страны — члены сообщества предоставили Украине поддержку на сотни миллиардов евро. Несмотря на это, Киев предпринял действия, которые угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии, указали Сийярто и Бланар. Атаки на инфраструктуру трубопровода они назвали «совершенно недопустимыми». Сийярто выразил надежду, что Еврокомиссия выполнит свои обещания и окажет давление на Киев, чтобы удары по «Дружбе» прекратились и транзит нефти в Венгрию не оказался под угрозой, передает «Радиоточка НСН».
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир, в свою очередь, заявлял НСН, что Киеву не стоит забывать, насколько его собственная энергетическая система зависит от Будапешта, прежде, чем идти на конфронтацию.
«Новость про атаки происходит не первый раз, поэтому возникает вопрос, а зачем Украина ведет против Венгрии гибридную войну? Я понимаю, что украинское правительство надеется на смену власти у нас, но зачем вмешиваться во внутренние дела. Особенно тогда, когда импорт электроэнергии в Киев очень сильно зависит от Будапешта. Мы тоже можем говорить на языке силы. Евросоюз нас не защитит, но мы справимся своими средствами, чтобы повлиять на Украину, венгерско-украинские отношения и так плохие, поэтому хуже уже не будет», — подчеркнул он.
ВЫ РАЗОЗЛИЛИ ТРАМПА
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии, что крайне недоволен украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба», пишет 360.ru.
«Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Расскажи это Словакии. Ты мой большой друг», — написал от руки глава Белого дома.
Послание Орбана Трампу и ответ президента США распространили в местных СМИ. В письме премьер Венгрии описал атаки дронами на нефтепровод. Венгерский премьер подчеркнул, что удары дронами по «Дружбе» украинцы нанесли как раз перед встречей американского лидера со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске (первый удар был нанесен 13 августа, а саммит на Аляске состоялся 15 августа — прим. НСН). Орбан отметил, что его страна помогает Украине электроэнергией и бензином, но в ответ получает удары по критически важной инфраструктуре. Он назвал это «крайне недружественным шагом» и пожелал Трампу успехов в мирных инициативах.
