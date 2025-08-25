Именно эти слова Сийярто счел угрозами со стороны Киева и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их, отмечает телеканал РЕН ТВ. В своих соцсетях Сийярто написал, что Венгрия считает суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, уважает суверенитет и территориальную целостность других стран и ожидает от них того же. По его словам, конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения, не является основанием для нарушения ее суверенитета.

«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность», — написал глава МИД Венгрии.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что страна выступает против членства Украины в Евросоюзе из-за отсутствия «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Орбан предлагал Украине роль «буферного государства» между ЕС и Россией.

