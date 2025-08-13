В Венгрии заявили, что Орбан поборется за власть с оппозицией от ЕС
Сегодня популярность действующей партии и оппозиции в Венгрии одинаковая, заявил НСН Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть из-за нарастающего давления Европы, которая поддерживает оппозицию, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщило, что Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы". "Последней каплей" стало решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой. СВР утверждает, что главная цель ЕС на следующий год — привести к власти лидера оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петера Мадьяра на парламентских выборах весной 2026 года. Штир рассказал об обстановке в стране.
«Конечно, европейцы уже делают это, всеми средствами поддерживают оппозицию. Правительство Орбана давно под давлением, а влияние оппозиции усиливается. Европа и ЕС давно не являются едиными, внутри много трений, единства нет не из-за Венгрии, это глупость. Орбан видит, что под руководством нынешнего Евросоюза Европа слабеет. Он ненавидит нынешние власти в Брюсселе, а они – его», - пояснил он.
Он рассказал, что оппозиционный лидер привлекает молодежь, но его не стоит допускать к власти.
«Лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяра – это бывший муж бывшего министра юстиции Венгрии. После развода он не получил хорошее место. Это нарциссический человек. Его поддерживает молодежь, так как им просто надоела местная власть, они хотят что-то новое. Но такого дурака нельзя допускать к власти. Недовольства устаревшей властью – это нормально, нужна новая динамика. Это правительство управляет почти 16 лет, молодежь хочет новых лиц. Плюс у нас серьезные проблемы с экономикой. Пока популярность действующей партии и оппозиции одинаковая. Орбан умеет бороться. Для Венгрии лучше было бы, если его правительство остается, но пусть партия обновляется», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стилист Белов объяснил возвращение моды 2000-х ностальгией зумеров
- В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу
- Почему маркетплейсы не решают проблему с фейковыми массовыми заказами
- Россиянам объяснили, почему лекарства-аналоги бывают хуже оригинала
- Слесарь или физик: Генетик раскрыл секрет гениальных детей
- В Венгрии заявили, что Орбан поборется за власть с оппозицией от ЕС
- Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине
- Назван срок блокировки голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram
- Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»
- В России призвали снять с продажи «радиационные» китайские гибридные авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru