«Конечно, европейцы уже делают это, всеми средствами поддерживают оппозицию. Правительство Орбана давно под давлением, а влияние оппозиции усиливается. Европа и ЕС давно не являются едиными, внутри много трений, единства нет не из-за Венгрии, это глупость. Орбан видит, что под руководством нынешнего Евросоюза Европа слабеет. Он ненавидит нынешние власти в Брюсселе, а они – его», - пояснил он.

Он рассказал, что оппозиционный лидер привлекает молодежь, но его не стоит допускать к власти.

«Лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяра – это бывший муж бывшего министра юстиции Венгрии. После развода он не получил хорошее место. Это нарциссический человек. Его поддерживает молодежь, так как им просто надоела местная власть, они хотят что-то новое. Но такого дурака нельзя допускать к власти. Недовольства устаревшей властью – это нормально, нужна новая динамика. Это правительство управляет почти 16 лет, молодежь хочет новых лиц. Плюс у нас серьезные проблемы с экономикой. Пока популярность действующей партии и оппозиции одинаковая. Орбан умеет бороться. Для Венгрии лучше было бы, если его правительство остается, но пусть партия обновляется», - добавил собеседник НСН.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

