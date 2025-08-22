Рютте заявил, что США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО
Несколько стран, в том числе США и Венгрия, исключают членство Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
Выступая на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, он отметил, что Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы украинская армия была максимально совместима с ним.
«Мы уже активно участвуем в том, чтобы Украина могла развивать свою армию, в том числе после завершения конфликта», - заключил Рютте.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО, а также возвращение Киеву Крыма, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле назвали условия для остановки войны в Секторе Газа
- Рютте заявил, что США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО
- Не приедет, но удивит: Вуди Аллен выступит на Московской международной неделе кино
- Масштабный триколор появился у Музея Победы в Москве
- В Верховной раде заявили о неизбежности нового Майдана на Украине
- Герман-младший назвал свои любимые сериалы
- СМИ: ФБР провело обыск в доме экс-помощника Трампа по нацбезопасности Болтона
- Военный летчик Попов раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ
- Физик Ожаровский заподозрил Францию в своем задержании
- Лавров: Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru