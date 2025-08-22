Рютте заявил, что США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО

Несколько стран, в том числе США и Венгрия, исключают членство Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

В США предложили пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины

Выступая на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, он отметил, что Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы украинская армия была максимально совместима с ним.

«Мы уже активно участвуем в том, чтобы Украина могла развивать свою армию, в том числе после завершения конфликта», - заключил Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО, а также возвращение Киеву Крыма, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры