Рютте заявил, что США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО

Выступая на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, он отметил, что Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы украинская армия была максимально совместима с ним.

«Мы уже активно участвуем в том, чтобы Украина могла развивать свою армию, в том числе после завершения конфликта», - заключил Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО, а также возвращение Киеву Крыма, сообщает RT.

