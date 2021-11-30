«Очередная трещина»: Россия обвинила США в ущемлении дипломатических прав
Взаимное выдворение послов России и США происходит постоянно от встречи до встречи президентов обеих стран.
Регулярное противостояние России и США происходит не только в военном и в политическом ключе. Это сказывается как на курсе доллара и ценах на нефть, так и на дипломатических представителях.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов. По его словам, период нахождения российских атташе в США сократили до трех лет, в то время как представители других стран имеют право прибывать там в течение пяти лет.
До этого в США уже попросили 27 представителей российского дипкорпуса покинуть страну до 30 января 2022 года. Всего из США уедут больше 50 дипломатов РФ. При этом Антонов отметил, что в случае отказа от выполнения условий, они будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. По его словам, в данном случае можно говорить о «фактическом выдворении».
Представитель России в Вашингтоне заявил, что США пытаются нарушить суверенное право России самостоятельно назначать кадры в свои дипкорпуса. При этом Антонов отметил, что Россия «выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет».
Массовый обмен высылками работников дипломатических представительств начался еще весной текущего года. При этом посла Антонова вообще отозвали в Россию после того, как президент США Джо Байден публично назвал Путина «убийцей».
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал происходящее «дипломатическим демаршем». Тогда в СМИ даже обсуждалась вероятность, что Анатолий Антонов не вернется в США.
«Не мы инициировали кризис в наших отношениях. Это снижение уровня дипломатического представительства с посла, который лично представляет главу государства, на временного поверенного, который может быть советником или посланником. Это уже совершенно другой уровень дипломатического представительства, ощутимое снижение уровня. В этом случае демарш связан с действиями страны и руководства страны, которые воспринимаются как недоброжелательные и неприемлемые», — заметил он.
По словам зампреда комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, в США считают Россию своим врагом и видят необходимость в том, чтобы она исчезла «с политической карты мира как суверенная держава».
«Для меня нет ничего необычного в этом поведении США. Люди, которые наивно верили в какой-то разум Вашингтона, надеюсь, от своей веры отойдут. Мы реагируем на такие действия разумно. Если будет высылка дипломатов, то единственно возможный ответ - зеркальные меры. Это обычная дипломатия, американцы об этом знают», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
После этого глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал американскому послу в Москве Джону Салливану отправиться «домой, на консультации», что, по сути, означало его выдворение.
По словам бывшего генконсула России в Армении, чрезвычайного и полномочного посланника II класса в отставке Василия Корчмаря, это было крайней мерой со стороны Кремля.
«Это означает, что отношения между странами находятся на таком пределе напряженности, что одна из сторон уже не может вести дружественные дипломатические отношения. А то, что Россия отозвала посла из Вашингтона - это предупреждение США, что Москва настроена очень решительно», - отметил он в беседе с НСН.
После встречи Путина с Байденом прошло почти полгода, но дата нового саммита до сих пор так и не назначена. Ни Кремль, ни Белый дом не отрицают возможности переговоров, но до сих пор так и не могут договориться о точной дате. В Москве отмечают, что переговоры состоятся «как только, так сразу», а в Вашингтоне добавляют, что переговоры с Путиным «со всей вероятностью» будут.
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