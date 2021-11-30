«Очередная трещина»: Россия обвинила США в ущемлении дипломатических прав

Регулярное противостояние России и США происходит не только в военном и в политическом ключе. Это сказывается как на курсе доллара и ценах на нефть, так и на дипломатических представителях.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов. По его словам, период нахождения российских атташе в США сократили до трех лет, в то время как представители других стран имеют право прибывать там в течение пяти лет.

До этого в США уже попросили 27 представителей российского дипкорпуса покинуть страну до 30 января 2022 года. Всего из США уедут больше 50 дипломатов РФ. При этом Антонов отметил, что в случае отказа от выполнения условий, они будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. По его словам, в данном случае можно говорить о «фактическом выдворении».