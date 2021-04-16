Бывший генконсул дал прогноз о будущем США и России после отзыва посла
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке заявил НСН, что теперь отношения между Москвой и Вашингтоном опускаются на уровень поверенных в делах.
Послу США в Москве Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По сути, это означает, что Россия высылает главу американской дипломатии.
Бывший генконсул России в Армении, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что отзыв американского посла из России - это очень серьезный шаг со стороны Кремля.
«Это крайняя мера. Это означает, что отношения между странами находятся на таком пределе напряженности, что одна из сторон уже не может вести дружественные дипломатические отношения. При отсутствии посла связи между государствами опускаются на уровень поверенных в делах. А то, что Россия отозвала посла из Вашингтона – это предупреждение США, что Москва настроена очень решительно», - отметил он.
США 15 апреля ввели в отношении России новые санкции, которые в частности предполагают высылку десяти российских дипломатов, а также введение санкций против 32 россиян и компаний, которых обвинили в «дискредитации электорального процесса».
В ответ на новые санкции США Россия решила выслать из страны 10 американских дипломатов. Также Москва прекращает деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, запрещает найм на работу в диппредставительства США россиян и граждан третьих стран. Поимо этого запрещаются «бесконтрольные краткосрочные поездки сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».
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