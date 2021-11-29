«В любой момент». Песков рассказал, когда будет согласована беседа Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точной даты переговоров Владимира Путина и с американским коллегой Джо Байденом пока нет, сообщает ТАСС.

В США отказались объявить о предстоящих контактах Путина и Байдена

По его словам, беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что встреча может состояться до конца года.

Представитель Кремля также добавил, что Путин и Байден, в первую очередь, будут обсуждать отношения двух стран.

Ранее президент США заявил о высокой вероятности переговоров со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДжо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков
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