«В любой момент». Песков рассказал, когда будет согласована беседа Путина и Байдена

По его словам, беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что встреча может состояться до конца года.

Представитель Кремля также добавил, что Путин и Байден, в первую очередь, будут обсуждать отношения двух стран.

Ранее президент США заявил о высокой вероятности переговоров со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

