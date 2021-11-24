В США отказались объявить о предстоящих контактах Путина и Байдена
24 ноября 202100:54
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может объявить о предстоящих контактах президентов США и РФ, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что ведут «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru