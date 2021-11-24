В США отказались объявить о предстоящих контактах Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может объявить о предстоящих контактах президентов США и РФ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что ведут «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

